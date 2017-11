Die Nürnberger Metal-Band Meloco macht erneut auf sich aufmerksam.

Nach ihrem Debütalbum „port noir“ aus dem letzten Jahr und der Wahl zur besten Band Frankens durch die Star FM-Hörer folgt nun der nächste Paukenschlag.

Die Mannen um Frontmann Tom Weinhold steuern für die aktuelle Eishockey-Saison einen Song zum Soundtrack der Nürnberg Ice Tigers bei.

Als gesunde Mischung aus typischen Meloco-Kennzeichen wie Shout- und Rap-Parts und einem sehr poppiger Refrain, der einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen will, beschreibt Simon Kurreck, Gitarrist und kreativer Kopf der Band, den Song. „A Tiger From The Start“ lautet der Titel der am 24.11.2017 erscheinenden Single. Für das dazugehörige Video haben Meloco einen groflen Fan-Marsch der Fan-Clubs der Ice Tigers organisiert.

