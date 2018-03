Michael Schenker - A Decade Of The Mad Axeman

Fazit: A Decade Of The Mad Axeman weckt die Lust auf das nächste Hard Rock Langeisen von Michael Schenker mit dem Titel Resurrection, welches wir in den nächsten Tagen in unserem Magazin besprechen werden. Bis dato steht alles im Zeichen der zwei CD starken Best Of mit gleich zwei Gesichtern. Neben den starken Studioaufnahmen von Stücken wie I Want You, Storming In oder Rock City, warten auf der anderen Liveemotionen mit dem Evergreen Rock You Like A Hurricane, dem immer coolen Hanging On oder dem Dauerbrenner Doctor Doctor. Für Fans ein rundes Paket, welches man ohne Probleme für einen Kauf in Betracht ziehen kann.



Anspieltipps: Rock City und Doctor Doctor