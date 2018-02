Am 9. November 2016 erwachte Al Jourgensen von MINISTRY und fühlte jede Menge Übelkeit in der Magengegend.

„Disgusted and depressed/we know the world is just a mess/Distortion of reality/The truth is under arrest“…“This is the twilight zone.“

Mit diesen Worten beginnt ‚Twilight Zone‘, der Track von MINISTRYs kommendem Album „AmeriKKKant„, das am 9. März erscheinen wird.

Doch was den Mann im Weißen Haus angeht, hält Uncle Al an seinem eigenen Hoffnungsschimmer fest: „Ich gehe davon aus, dass er in diesem Jahr untergeht“, sagte Jourgensen, „Durch Amtsenthebung, noch dieses Jahr. Rücktritt und Schande. Ich glaube nicht, dass es durch den Kongress geschehen wird, der zu rückgratlos ist, ich denke wirklich, dass es ein Rücktritt von ihm sein wird.“

Den Trailer mit Als vollständiger Sichtweise gibt es hier:

Es gibt jedoch einen Hoffnungsschimmer, der in den letzten Tagen aufgetaucht ist. Jourgensen ist klar geworden, dass die Kinder aus der Parkland Marjory Stoneman Douglas Highschool (Florida) den Weg zeigen werden, um das Land wieder in die Richtung der Vernunft und wahren Demokratie zu bringen.

„Jeder Wähler zählt, und was diese jungen Schüler tun, ist etwas, das unsere rückgratlosen Politiker auch verstehen: Sie lassen Geld sprechen. Enthüllen das Bestechungsgeld, das die Politiker als Gegenleistung für ihr Schweigen und ihre Untätigkeit in Bezug auf die laschen Waffengesetze akzeptierten. Ich unterstütze voll und ganz die Taktik dieser Kinder, denn SIE sind diejenigen, die Amerika WIRKLICH wieder großartig machen werden.“

MINISTRYs neues Album »AmeriKKKant« erscheint am 9. März und ihr könnt es hier vorbestellen:

http://nblast.de/MinistryAmeriKKKant

Hier könnt Ihr ‚Twilight Zone‚ downloaden oder streamen: http://nblast.de/MinistryTwilightZone

MINISTRYs Chefprovocateur Al Jourgensen hat eine beachtliche Anzahl an Gastmusikern für seine große Nordamerika-Tour gewinnen können, die am 22. März in Anaheim startet. Mit dabei sind Sänger Burton C. Bell (FEAR FACTORY), Schlagzeuger Joey Jordison (ex-SLIPKNOT, VIMIC), und DJ Swamp (Beck, the Crystal Method), die gemeinsam mit Langzeit-Bandmitgliedern Sin Quirin und Cesar Soto an der Gitarre, Tony Campos (FEAR FACTORY, STATIC-X) am Bass und Keyboarder John Bechdel (KILLING JOKE, FEAR FACTORY) die Bühne teilen werden.

MINISTRY

w/ CHELSEA WOLFE

22.03. USA Anaheim, CA – House of Blues

23.03. USA Ventura, CA – Ventura Theatre

24.03. USA Las Vegas, NV – Brooklyn Bowl

26.03. USA Sacramento, CA – Ace of Spades

28.03. USA Portland, OR – Roseland Theatre

29.03. CDN Vancouver, BC – Vogue Theatre

31.03. CDN Edmonton, AB – Union Hall

01.04. CDN Calgary, AB – Palace Theatre

03.04. USA Missoula, MT – Wilma Theatre

05.04. USA Lincoln, NE – Boubon Theatre

07.04. USA Chicago, IL – Riviera Theatre,

08.04. USA Milwaukee, WI – Turner Hall Ballroom

10.04. USA Cincinnati, OH – Bogart’s

11.04. USA Grand Rapids, MI – 20 Monroe Live

12.04. USA Indianapolis, IN – Egyptian Room

14.04. CDN Toronto, ON – Opera House

15.04. CDN Montreal, QC – MTelus

17.04. USA Boston, MA – Royale

18.04. USA Portland, ME – Aura

19.04. USA Huntington, NY – Paramount Theatre

21.04. USA Montclair, NJ – Wellmont Theatre

22.04. USA Buffalo, NY – Town Ballroom

23.04. USA Baltimore, MD – Rams Head Live

25.04. USA Atlanta, GA – Center Stage

26.04. USA Orlando, FL – Hard Rock Live

28.04. USA Austin, TX – Levitation Festival

11. – 13.07. E Vivero – Resurrection Fest

14.07. NL Eindhoven – Dynamo Metalfest

15.07. B Dour – Dour Festival

08. – 11.08. CZ Jaromer – Brutal Assault

10. – 12.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

11./12.08. D Hildesheim – M’era Luna

17. – 19.08. F St. Nolff – Motocultor Festival

Die letzten Clips verpasst?

‚Antifa‘: https://www.youtube.com/watch?v=hTkywyKV-9U

‚Wargasm‘: https://youtu.be/uJSrQQMbp2k

#1 – Al erklärt den Song ‚Antifa‘: https://www.youtube.com/watch?v=XZormHXjp8M

#2 – wie Ministry zu Nuclear Blast kam: https://www.youtube.com/watch?v=2qwXgiDrtuw

#3 – Als politische Prognose für 2018: https://youtu.be/FzpnOKgyR1I

#4 – Al spricht über sexuelle Belästigung: https://www.youtube.com/watch?v=EnQuwU-bgSM

#5 – Al über den Songwritingprozess: https://www.youtube.com/watch?v=RbYS9_8-swk

#6 – Warum die Zeit richtig ist für ein Ministry Album: https://www.youtube.com/watch?v=ToPyVcMeOk8

