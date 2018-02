Die Kalifornier von CARNIFEX starten morgen ihre Slow Death-Tour durch Europa und die UK. Begleitet werden sie dabei von OCEANO, AVERSIONS CROWN und DISENTOMB. Alle Termine findet ihr hier:

Slow Death Europatour 2018

w/ OCEANO, AVERSIONS CROWN, DISENTOMB

23.02. NL Haarlem – Patronaat

24.02. D Cologne – Essigfabrik

25.02. B Hasselt – Muziekodroom

26.02. UK London – The Dome

27.02. UK Birmingham – Mama Roux‘s

28.02. UK Glasgow – G2

01.03. UK Manchester – Academy3

02.03. UK Leeds – The Key Club

03.03. UK Bridgend – Hobos

04.03. F Paris – Petit Bain

05.03. CH Aarau – Kiff

06.03. I Milan – Circolo Magnolia

07.03. A Graz – Explosiv

08.03. A Vienna – Flex

09.03. H Budapest – Dürer Kert

10.03. RO Cluj-Napoca – Form Space

11.03. SK Kosice – Collosseum Club

12.03. SK Bratislava – Randal Club

13.03. D Berlin – Musik & Frieden

14.03. DK Copenhagen – Pumpehuset

15.03. N Oslo – Sub Scene

16.03. S Eskilstuna – Lokomotivet

17.03. D Rostock – Alte Zuckerfabrik

18.03. D Wiesbaden – Schlachthof

19.03. D Munich – Backstage

20.03. D Leipzig – Conne Island

21.03. D Hamburg – Logo

Slow Death wurde am 05. August 2016 über Nuclear Blast veröffentlicht. Dieses wurde aufgenommen und produziert von CARNIFEX und Mick Kenny (ANAAL NATHRAKH, BLEEDING THROUGH). Co-Produzent war niemand Geringeres als Jason Suecof (DEATH ANGEL, CHELSEA GRIN, JOB FOR A COWBOY). Gemixt wurde Slow Death von Mark Lewis (THE BLACK DAHLIA MURDER, WHITECHAPEL, DEVILDRIVER, DEICIDE) in den Audiohammer Studios in Sanford, Florida. Das Cover-Artwork des Albums wurde vom renommierten Künstler und Langzeitmitglied des Teams, Godmachine, entworfen.

Bestellt »Slow Death« hier: http://nblast.de/CarnifexSlowDeathNB

Bestellt »Slow Death« digital: http://nblast.de/CarnifexDownloads

Mehr zu Slow Death:

‚Dark Heart Ceremony‘ LIVE-VIDEO: https://youtu.be/usdOuSuKNy8

‚Slow Death‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=5Z04ep5X7Ic

‚Six Feet Closer To Hell‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=q_e1zaJGQz8

‚Drown Me In Blood‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=AQXuq5-638g

CARNIFEX sind:

Scott Lewis | Gesang

Shawn Cameron | Schlagzeug

Jordan Lockrey | Gitarre

Cory Arford | Gitarre

Fred Calderon | Bass

More info:

www.facebook.de/carnifexmetal

www.nuclearblast.de/carnifex

