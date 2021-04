Misanthropik Torment – Murder Is My Remedy

Artist: Misanthropik Torment

Herkunft: USA

Album: Murder Is My Remedy

Spiellänge: 33:40 Minuten

Genre: Death Metal, Black Metal

Release: 01.04.2021

Label: Misanthropik Records

Link: https://misanthropiktorment.bandcamp.com/music

Bandmitglieder:

Gesang – Erick Draven

Alle Instrumente – Josh Freeman

Tracklist:

Internationale Bands und Einzelkämpfer scheinen in der modernen Metalwelt ja mittlerweile Hochkonjunktur zu haben – warum auch nicht, man muss ja mit der Zeit gehen. Im Zeitalter der Digitalisierung ist so einiges möglich. Den Bandnamen Misanthropik Torment habe ich noch nie gehört. Okay, die Band gibt es auch erst seit 2017, aber dafür haben die schon so einiges herausgebracht. Hinter Misanthropik Torment steckt der Einzelkämpfer Erick Draven. Man kann nicht gerade behaupten, der Bursche würde nur rumsitzen. Im Jahre 2019 brachte er dann gleich drei Alben heraus. 2020 folgten eine EP und dann wieder drei Alben. Wow. Eine Compilation und vier Singles später folgte Album Nummer sieben in 2021 und nun liegt mir Album Nummer acht vor, nachdem der Amerikaner aus Lexington, Texas, vorher noch eine EP raushaute. Kürzlich hat sich Josh Freeman von der Band There’s Only One Elvis zu Misanthropik Torment gesellt, um eine Reise in den Geist des Geistesgestörten zu unternehmen.

Purge legt mit einer Geräuschkulisse los, es erfolgt eine verzerrte Stimme. Kurzes Antrommeln und los geht die wilde Reise. Die Vocals sind tief, es wird geballert und Midtempo Death Metal geboten. Nach zwei Minuten gibt es eine Tempoverschärfung, neben den Growls erklingen schmerzverzerrte Schreie und man wechselt wieder ins Midtempo, um am Ende noch einmal den Blast rauszuholen und alles und jeden niederzumetzeln. Das Riffing ist okay, genauso wie der Song, mehr leider aber auch nicht, was auch viel am schlechten Sound liegen mag.