Tyson: Drummer Tom Banx und die Kieler Metaller gehen getrennte Wege

Heute Morgen um 03:45 Uhr rappelte die Nachricht auf den Ticker. Tom Banx und die Kieler Metaller von Tyson gehen getrennte Wege. Wie es mit der Band in diesen Zeiten weitergeht, ist noch unklar. Zugesagte Gigs wird der Ex-Drummer Oliver Teschner spielen. Oliver steht damit derzeit in drei Bands im Line-Up. Neben seiner Hauptband Cascet Inc. ist er auch bei der Tyson Akustik-Truppe Iron Mic. aktiv und somit noch voll im Stoff.

Zugesagte Gigs sind (sollte alles stattfinden können) am 06./07.08. das Wellesweiler Open Air und das Woodbunge Festival sowie am 26.09. das Hard On The Wind Festival in der Kieler Pumpe. Dies ist ein Warm-Up für die Full Metal Cruise.

Eigentlich steht auch eine weitere Veröffentlichung im Raum, aber für weitere Informationen stand die Band nicht zur Verfügung.

Den vollen Wortlaut der Nachricht wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten:

„Hey Leute,

wie ihr fühlen wir uns derzeit gefangen in einer Zeitschleife – UPs und DOWNs wiederholen sich und nehmen uns Runde für Runde die Energie. Der einzige Ausweg ist Veränderung! Seit über einem Jahr haben wir kein Livekonzert gespielt und liegen auch sonst seit Monaten auf Eis, weil wir nicht f***ing Guns n’ Roses 1987 sind, die als ein Haushalt zusammen hätten proben dürfen. Allerdings gab uns das Zeit, mal die Spinde auszumisten. Wir mussten feststellen, dass wir nicht mehr gemeinsam über alles lachen konnten, was sich unter den Memorabilien wiederfand. Die Handschuhe hätten noch gepasst, aber der Punch ist weg. Tyson und Tom Banx gehen getrennte Wege! Es war eine intensive, aufregende Zeit mit dem passendsten Trommler, den wir uns für unsere Band seinerzeit hätten wünschen können. Tom hat Gigs getrommelt, die Meilensteine in unserer Vita sind. Er hat die Unbreakable ungekrönt geil eingeboxt und die Location für unser erstes richtiges Video klargemacht. Von Touranekdoten wollen wir gar nicht erst anfangen. Die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen. Natürlich gehört Tom Banx für immer zur Tyson-Family. Wir bedanken uns für die gemeinsame Zeit und wünschen Tom für die Zukunft alles Gute! Alle bisher zugesagten Shows werden wir definitiv spielen, ex-Drummer Oliver Teschner zieht sich hierfür noch mal die Tyson-Stiefel an.