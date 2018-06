Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) erneut am 30.6./1.7. in Weil

Am Wochenende 30.6./1.7. macht das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS), das mit bis zu 3000 Mitwirkenden größte reisende Mittelalter-Kulturfestival der Welt, erneut Halt im Dreiländergarten in Weil.

Auf dem weitläufigen Veranstaltungsgelände führen mehrmals täglich die tollkühnen Recken der Fechtkampfgruppe Fictum ihre brachiale Kampfkunst mit Schwertern, Äxten und Morgensternen vor, während die Ritter der Formation „Filmpferde“ hoch zu Ross und im Bodenkampf ihre Fertigkeiten mit Wurfspießen, Schwertern und Lanzen demonstrieren.

Auf drei Livemusikbühnen präsentiert das MPS führende Bands der Mittelalter- und Folkszene: Saltatio Mortis, Fiddlers Green, Faun, Saor Patrol, Feuerschwanz, Rapalje, Weltenkriger, Fuchsteufelswild und Harmony Glen. Beliebt bei Jung und Alt ist auch das Puppentheater Kiepenkasper, der Zauberer Orlando von Godenhaven, der Kraftjongleur Bagatelli, der Falkner Achim mit seiner Greifvogelshow, „Der Tod“ und der Bettler „Hässlicher Hans“.

Täglich wird ein großes Bruchenballturnier mit Mannschaften aus den Heerlagern, mit Markthändlern und Künstlern veranstaltet. Beim Bruchenball geht es darum, einen bis zu 120 kg schweren Ball, eigentlich eine mit Stroh oder Tannenzapfen gefüllte Kuhhaut von 90 bis 120 cm Durchmesser, in den gegnerischen Torkreis zu befördern. Mit diesem Kampfspiel maßen früher die Knappen der Ritter ihre Kräfte, nachdem sie sich bis auf die Bruche, die mittelalterliche Unterhose, entkleidet und der Schiedsrichter die Spieler auf verbotene Waffen kontrolliert hatten.

Nach Einbruch der Dunkelheit erleben die Gäste die furiose Nachtfeuershow der Ritter zu Pferde.

Alle Gäste sind herzlich dazu eingeladen, in Gewandungen gleich welcher Epoche zu erscheinen, denn einmal an jedem Tag werden die bestgewandeten Besucher am Kampfplatz vom anwesenden Publikum gekürt und von Bruder Rectus mit Gold überschüttet.

Tausende Sitzplätze unter Sonnensegeln und an den Bühnen und Arenen laden zum Rasten und Entspannen ein, und zahlreiche Tavernen, Kaffeestände und Garküchen sorgen dafür, dass niemand hungern und dursten muss.

Der Sonntag ist Familientag – alle Gäste unter 16 Jahren und ab 66 Jahren zahlen keinen Eintritt.

Öffnungszeiten: Samstag 11-0:30 Uhr, Sonntag 11-19:00 Uhr – Spielpläne und alle Informationen auf www.spectaculum.de

