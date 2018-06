ROCK FOR ANIMAL RIGHTS-FESTIVAL 2018

Das Benefiz-Festival des Tierrechtsbundes Aktiv e.V. aus Offenwarden/Sandstedt (bei Bremen)

mit DIE HAPPY, 5TH AVENUE, WARRANT, TARCHON FIST and more…

Zum verflixten siebten Mal lockt der Tierrechtsbund Aktiv e.V. aus Offenwarden/Sandstedt nun schon Rock- und Metalfans zur musikalischen Bewegung für den guten Zweck – das verpflichtet! Und so hat man sich für dieses Jahr die legendären DIE HAPPY als Headliner ins Line-Up geholt.

DIE HAPPY, die mit ihrer charismatischen Frontfrau, Marta Jandová, nicht nur unzählige Charterfolge verbuchen konnten, sondern über die Jahre auch die ganz großen Festivalbühnen bespielten, wurde im Jahr 1993 gegründet. Begonnen mit Crossover-Krachern wie „Go for it“ und „Like a Flower“ erspielte sich die Band später mit Radioklassikern wie „Big Boy“ und „Goodby“ einen Namen als mitreißende Liveband. Die Sängerin, Martha Jandová, ist zudem immer wieder durch diverse Projekte in Erscheinung getreten. So trat sie beim Bundesvision Song Contest 2005 auf. Nur zwei Jahre später gewann Jandová im Featuring der Band Oomph! diesen Wettbewerb sogar. Weitere großartige Kooperationen gab es unter anderem mit Revolverheld und der Metalqueen Doro Pesch.

In diesem Jahr geben DIE HAPPY kaum Konzerte in Deutschland. Eine der wenigen Chancen, die Band live zu sehen, ist also auf dem ROCK FOR ANIMAL RIGHTS-FESTIVAL 2018 am 13. und 14. Juli 2018 in Sandstedt/Offenwarden (nahe der Hansestadt Bremen).

Das Line-Up des Festivals kann sich wieder einmal sehen lassen: Die Bühne rocken die legendären 5TH AVENUE aus Hamburg, die als eine der ersten Bands auf dem Wacken Open Air spielten und nach langer Pause im vergangenen Jahr genau dort ihr 25-jähriges Band-Jubiläum vor 80.000 Rockfans fulminant feierten.

Ebenfalls dabei sind neben der Düsseldorfer Speed-Metal-Legende WARRANT auch die italienische Metalikone TARCHON FIST, die im August 2018 auf der Metal Battle Show in Wacken rocken werden. Das Festival positioniert auch regionale Musikgrößen, wie die rockstarken GENTILITY aus Oldenburg, HONEYTRUCK aus Wildeshausen und viele mehr.

Dieses 2-tägige Benefiz-Festival sollte sich kein Rockfan aus Norddeutschland entgehen lassen, das musikalisch wie auch organisatorisch alles zu bieten hat, um ein Festival zu einem Erlebnis zu machen! Alle Einnahmen gehen zugunsten des Tierrechtsbundes Aktiv e.V. und dienen dem Ausbau des Tierrechtszentrums in Sandstedt-Offenwarden und der TV-Sendung TNZ (TierNaturZukunft).

Karten gibt es online bei Nord-West Ticket und in den bekannten regionalen Vorverkaufsstellen Bremens (wie z.B. bei Hot Music).

Kommentare

Kommentare