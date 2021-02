Mono Dual 721: neues Album „Zweite Staffel“ am 26.03.2021

Die Österreicher Mono Dual 721 bringen am 26.03.2021 ihr neues Album Zweite Staffel über das Label Dark Wings heraus.

Das Album enthält neben den eigenen Nummern ein bekanntes Cover, von dem einen Tag zuvor, also am 25.03.2021, ein Video bei YouTube erscheinen wird. Einen Teaser dazu gibt es bereits hier:

Das Debüt Erste Schritte von 2016 hatte nicht nur uns seinerzeit positiv überrascht, denn das Album Erste Schritte, ein Stilmix aus Rock, Electronic und Industrial Metal machte schon große Sprünge. Mein damaliges Fazit: „Mono Dual 721 machen mit ihrem Erstlingswerk Erste Schritte richtig große Schritte, ohne dabei zu stolpern. Sie haben eine Platte geschaffen, die einen hohen Wiedererkennungswert hat, da die Songs in ihrem Stil einzigartig sind und nach kurzem Hören unverkennbar Mono Dual 721 zuzuordnen sind. Wirklich fantastisch und dabei auch bipolar.“ (Hier geht es zum gesamten Review.)

Wir durften bereits einmal in Zweite Staffel reinhören und sind erneut angetan. Ein Review zu Mono Dual 721 – Zweite Staffel wird es bei uns kurz Veröffentlichung des Albums geben. Seid also gespannt!!!

Die Band zu ihrem Zweitwerk:

„Nach Erste Schritte nun die Zweite Staffel, nach Tagen des Werken und Machen. Der fehlende Genitiv ist hierbei Absicht und so gewollt. Ein Anstoß/Angebot sich zu adaptieren, an verschiedene Blickwinkel der Perspektive hin zum Sein, mit dem Anspruch, hierbei auch die „Tanzbarkeit“ nicht außer Acht zu lassen. Die Musik ist melodisch, aber auch weiterhin laut. Außer man dreht sie nicht so auf, da dies nach wie vor von der jeweiligen, individuellen Lautstärkeneinstellung abhängig ist …. Nomen ist Omen Mono Dual 721 Ambivalenz in hörbarer Form.“

Mono Dual 721 sind:

Gesang – Rudolf Salhofer

Bass – Robert Fichtinger

Gitarre – Christoph Salhofer

Weitere Infos zu Mono Dual 721 findet ihr hier:

www.monodual721.at

www.facebook.com/monodual721