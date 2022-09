Motörhead – Eau De Parfum (Man & Woman)

Artikel: Motörhead – Eau De Parfum

Versionen: Man & Woman

Firma: 2 Pilots GmbH

Release: 08.08.2022

Abfüllmenge: 100 ml

Preis: 39,90 €

Shop: https://www.rossmann.de/de/marken/motoerhead

Link: https://imotorhead.com/

Vor fast 50 Jahren wurden Motörhead gegründet. Seitdem wuchs die Band von Lemmy zu einer unanfechtbaren Legende. Der Tod vom Kultmusiker und Sänger wiegt immer noch schwer – vergessen hat man ihn nicht, und irgendwie lebt er auch sieben Jahre später noch aktiv in unserer Szene. Diverse Alben wurden in neuen Bonusversionen auf den Markt geworfen oder altes Livematerial reanimiert. In diesem Sommer gab es jedoch nichts auf die Ohren, sondern auf die Nase. Nein, die verbliebenen Musiker sind in keine Schlägerei verwickelt worden, sondern haben gemeinsam mit 2 Pilots GmbH einen neues Eau De Parfum heimlich in die Regale ausgewählter Märkte von Rossmann und Müller gestellt. Um allen gerecht zu werden, gibt es eine Version für Man & Woman, die wir uns jetzt mal genauer ansehen wollen und direkt im Test für euch auflegen.

Springen wir als Erstes zur Männerversion, die auf folgende Noten setzt:

Kopfnote: Weiße Blüten, Jasmin, Veilchen, Iris

Weiße Blüten, Jasmin, Veilchen, Iris Herznote: Kardamom, frischer & schwarzer Pfeffer

Kardamom, frischer & schwarzer Pfeffer Basisnote: Leder, Patschuli, Eichenmoos, Amber

Kräftig, nicht zu dominant liegt der Duft vom Motörhead – Eau De Parfum Man schwerer auf der Haut, als man zuerst vermutet hätte. Die einzelnen Elemente wurden gut abgesteckt und ergeben zusammen einen holzigen und whiskeyartigen Touch. Angebranntes Eichenmoos sorgt für die rauchige Basis, die vom Kardamom und Veilchen getragen wird. Ein spannender Mix, der über den ganzen Tag anhält und keine Wünsche offenlässt. Alles andere als sportlich ist das Produkt was für lange, schweißtreibende Festivals oder Motorradtouren, um lange dem körpereigenen Duft zu entgehen und auch seiner Umwelt nicht unter die Nase zu reiben. Neben Kuttenträgern dürfte die Mixtur auch einen Gentleman ansprechen. Eher edel als verrucht verbinden Motörhead ungleiche Gesichter der Gesellschaft miteinander. Die 100 ml sollten recht lange halten, da wenige Sprühstöße von meiner Seite empfohlen werden. Nachhaltig kommen derbe Ledertöne mit würzigem Patschuli zum Vorschein. Mit seinem Charakter kann man ihn jedoch nur lieben oder hassen. Bei Metalheads und Bikern ohne Probleme auch als Geschenk geeignet.

Doch kann der Geruch des vier Jahrzehnte langen Motörhead Rock ’n‘ Roll, auch auf weiblicher Haut überzeugen? Die Noten setzen auf folgende Schwerpunkte:

Kopfnote: Zypresse, Leder, Iris, Weihrauch

Zypresse, Leder, Iris, Weihrauch Herznote: Pink Pfeffer, Wacholder

Pink Pfeffer, Wacholder Basisnote: Patschuli, Moos, Amber, Moschus

Die Ähnlichkeit in der Zusammensetzung wird sofort deutlich. Eine Serie, die nicht nur nebeneinandergestellt wurde, sondern auch zusammengehört. Weicher als der Motörhead – Eau De Parfum Man, verzaubert die Woman-Variante verspielt Geruchsnerven. Kaum zu glauben, aber die Frauen haben wortwörtlich die Nase vorne. Auf hohem Niveau setzt sich die Damenwelt minimal durch. Traurig muss dabei keiner sein, schließlich haben beide Seiten was davon. Patschuli und Moschus festigt die Basis, die vom Wacholder umgarnt wird. Leder, Iris und Weihrauch sorgen für die Tiefe des Cocktails. Ebenfalls sehr ergiebig und mit einem langen Atem trägt der Duft den Konsumenten durch den ganzen Tag. Selbst zur späteren Stunde und unter freiem Himmel auf einem Festival, kann sich jede Frau im Pit ohne Probleme durchsetzen. In fast allen Lebenslagen ein gekonnter Begleiter, wenn man in jeder Nase Eindruck hinterlassen möchte. Beide 100 ml Flaschen gehen bei Müller und Rossmann für 39,90 € über den Tresen. Eine faire wie solide Sache, an der man nichts Negatives aufgreifen kann.