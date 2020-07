No Authority: Konzertfilm der Ska-Punk-Legenden

Das WeLive Musikfestival veröffentlicht am Sonntag den nächsten Konzertfilm. Auch für die fünfte Episode hat das Veranstalterteam einen großen Kontrast vorgesehen. War vor rundzwei Wochen noch der Weltklasse-Pianisten Pervez Mody zu Gast beim Online-Festival im Lahrer Schlachthof, wird es am kommenden Sonntag laut. Am 26. Juli veröffentlichen die Veranstalter einen Konzertfilm mit den Ska-Punk-Legenden von No Auhtority. Gefilmt wurde der Auftritt wie immer mit zehn Kameras vom Team des punchline studios um die Lahrer Styrnol-Brüder.

Eine komplette Bläsersektion, zwei Gitarren, Bass und Drums, dazu jede Menge tanzendeMusiker – bei der Aufzeichnung des Konzertes von No Authority wurde es bunt auf der Bühne des Lahrer Schlachthofs. “Wahnsinn, was diese Band für eine Energie versprüht”,grinst Regisseur Pirmin Styrnol. “Wir stehen seit 24 Jahren gemeinsam auf der Bühne, aber dieses Konzert war für uns alle eine Premiere”, gibt Frontman Philip Warthmann offen zu und Posaunist Nicolas Scherger bekräftigt: “Es war eine spannende Erfahrung, in einem beinahe leeren Saal zu spielen und nur mit Kameras zu interagieren. Wir verstehen uns in erster Linie als Live-Band und unser Ziel ist es immer, das Publikum mitzureißen. Also haben wir alles gegeben, um unsere Energie diesmal aus dem Konzertsaal in die Wohnzimmer zu übertragen.“ Das ist gelungen. No Authority bietet eine fantastische Mischung aus Energie und Spielfreude, Charisma und einfach guter Ska-Musik: ​“Bei den Jungs muss man einfach mittanzen”​, freut sich Heike Dorow von der Lahrer Rockwerkstatt über den Auftritt und empfiehlt: “Streamt es über die Anlage und tanzt ab!”.

No Authority ist bereits seit 1996 in leicht wechselnder Besetzung auf Tour und zählte damals zu den Wegbereitern des Genres. Es ist also kein Zufall, dass die Macher des Lahrer WeLive Online-Festivals für ihren fünften Konzertfilm die Lahrer Band auf die Bühne bat. Zuvor hatten bereits weit über 120.000 Zuschauer die mit jeweils zehn Kameras aufwändig produzierten Konzerte von Singer-Songwriter Dominik Büchele, der Rap’n’Roll-Band Qult, den Deutschrockern Von Welt und dem klassischen Pianisten Pervez Mody online angesehen. Für die Rockwerkstatt ein Zeichen, dass Qualität“manchmal eben doch zählt. Vor allem freut mich, dass das für alle Musikrichtungen gilt”, so Heike Dorow.