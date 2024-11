On Atlas‘ Shoulders: stellen zweite Single vom neuen Album „Aion“ vor

Heavy Metal aus Deutschland, das bedeutet seit Jahrzehnten konstante Qualität. On Atlas‘ Shoulders nehmen den Spirit auf und gehören zu den jungen Bands, die traditionellen Metal mit neuen, frischen Elementen aufarbeiten und damit einen eigenen Sound erschaffen. Dabei kombinieren die Frankfurter einprägsame Melodien, harmonische Gitarrenriffs und einem wuchtigen Bass-Sound zu einem epischen Klanggebilde mit dezentem Modern Metal Anstrich.

On Atlas‘ Shoulders können seit 2020 auf bisher zwei veröffentlichte Alben und eine EP verweisen. Nun freuen wir uns bereits auf das dritte Album Aion. Das erneut von der Band produzierte Werk ist ein Konzeptalbum, welches sich mit der griechischen Mythologie rund um Aion, dem Gott der Ewigkeit beschäftigt. Es erscheint am 17. Januar 2025.

Nun veröffentlichten die Frankfurter den zweiten Song Wings Of Icarus nebst Artwork und Video.

Die Band sagt über das Video: „Besonderer Dank gilt unserem Gitarristen Benjamin Chadwick für die Schaffung dieses nostalgischen Artefakts basierend auf unserer Bandgeschichte! Seit der Gründung der Band im November 2018 ist viel passiert und diese Montage zeigt einige dieser hochgeschätzten Erinnerungen. Wir danken euch allen, dass ihr bisher Teil der Reise wart und hoffen auf weitere tolle Geschichten, die wir gemeinsam schreiben können und die noch kommen werden! Stay strong. Stay metal.“

Die Band beschreibt die Songs von Aion: „Im Einklang mit der generellen Bandphilosophie, die sich hauptsächlich mit dem Fortschritt- und dem Vermächtniskonzept beschäftigt, geht es auf dem Album Aion um Entdeckerfreude und den Mut, sich ins Unbekannte vorzuwagen. Hierbei spielt Aion als Gott der Ewigkeit aus der griechischen Mythologie die Rolle der unendlichen und menschlich nicht fassbaren Entität, die außerhalb jeglicher Kontrolle ist und die Unwissenheit darstellt, der man begegnet, wenn man sich auf Entdeckungen einlässt. Songs wie Northern Lights und Gears Of Life sprechen von positiven Erfahrungen, die man im Zuge des Entdeckertums machen kann, wohingegen Wings Of Icarus und Starfall auch von den Schattenseiten, nämlich von Verlust und Schmerz, sprechen.

Das Weltallkonzept auf dem Album soll das Unbekannte und die unendliche Vielzahl möglicher Entdeckungen visualisieren. Daher haben wir uns für ein futuristisches Albumkonzept entschieden.“

Aion Tracklist:

1. Aion (feat. Jeff Black)

2. Gunslingers

3. Swallow The Sun

4. Gears Of Life

5. Wings Of Icarus

6. Starfall

7. Titanium

8. Rise Above

9. Northern Lights (feat. George Liszt)

On Atlas‘ Shoulders Line-Up:

Marius Bönisch – Lead Vocals

Benjamin Chadwick – Guitar, Backing Vocals

Björn Anders – Guitar, Backing Vocals

Philipp „Sam“ Brecht – Bass

Leonard Pick – Drums

Facebook

Instagram

Website