Name: Øystein – Nord Wodka

Herkunftsland: Oberboihingen, Deutschland

Art des Getränks: Wodka

Firma: Das Vertriebswerk GmbH

Jahrgang: entfällt

Link: https://drink-oystein.com/

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 40 %

Preis: ab 24,90 Euro

Online Shop: https://drink-oystein.com/collections/shop

Nach diversen Gin-, Rum- und Bier-Berichten in unseren Metaldrinks widmen wir uns einer weiteren Spirituose – dem Wodka. Das Wort Wodka kommt aus den slawischen Sprachen. Das polnische Wort woda bzw. das russische вода steht für ‚Wasser‘. Das mag aus der klaren Substanz hergeleitet worden sein. Früher wurde die gebrannte Flüssigkeit auf Deutsch Wutka genannt. Kommen wir zurück auf den Øystein – Nord Wodka. Das Vertriebswerk GmbH hat unter den Deckmantel Øystein verschiedene alkoholische Köstlichkeiten vereint. Neben dem heutigen Thema vertreiben sie noch das Kräuter Weiss und den Haselnuss, auf die wir ggf. in den nächsten Wochen noch näher eingehen werden. Um die Brücke zur nordeuropäischen Handschrift zu schlagen: Øystein oder auch Eystein ist ein norwegischer männlicher Vorname. Øystein Aarseth war zum Beispiel der Gitarrist der Black Metal Pioniere Mayhem.

Egal – was Øystein anfasst, wird per Hand abgefüllt, nach traditioneller Rezeptur verarbeitet und Wikinger like bei Nacht destilliert. True wie guter Metal stehen die Macher mit viel Herzblut hinter ihren Produkten. Der Nord Wodka kommt auf klassische 40 Volumenprozent Alkohol und ist ein Bisongras Wodka, abgefüllt in einer 500 ml Flasche, die auf 24,90 € pro Abfüllung kommt. Das duftende Gras soll das Lieblingsgras der Göttin Freya in der nordischen Saga gewesen sein. Man sagte ihr zudem heilende und entspannende Wirkung nach, die wir hier in den Zeilen natürlich nicht nachweisen können. Warum ums Herz wird einem bei jedem Schluck und darauf wartet ihr wohl seit den ersten Zeilen und müsst trotzdem noch etwas Geduld aufweisen. Kommen wir aufs Design, welches jedem Metalhead direkt ins Auge springt. In der Mitte der Flasche thront der Hammer des Donnergottes und ist ein simpler wie effektiver Eye-Catcher.

Der Nord Wodka wärmt den Rachenraum und überzeugt nicht nur im ersten Geschmackserguss, sondern punktet vor allem im sauberen Abgang. Die Qualität wird direkt deutlich, zu keiner Zeit kommt das Gefühl auf, einem billigen Brenngut auf den Leim gegangen zu sein. Mit ca. 25 Euro pro Flasche liegt der Preis meiner Meinung in einem sehr guten Rahmen. Eine leicht süße Note im würzigen Gewand schafft eine super Balance. Als Longdrink empfehlen die Macher naturtrüben Apfelsaft mit einer halben ausgepressten Zitrone und einer Prise Zimt. Gesagt getan, Zitrone aufgeschnitten, eine Prise Zimt zugegeben (jedenfalls versucht) und mit Wodka und Apfelsaft aufgefüllt. Ich muss sagen, dass dieser fruchtige Longdrink perfekt in die kalte Jahreszeit passt und mit dem Øystein – Nord Wodka wie die Faust aufs Auge passt.