Das Party.San Open Air hat die Running Order für 2018 bekannt gegeben!

Die genauen Spielzeiten folgen in Kürze.

Party.San Open Air / 09. – 11. August 2018 – Schlotheim, Flugplatz Obermehler

MAINSTAGE

Donnerstag – 09.08.2018

EMPEROR

MASTER’S HAMMER

REVENGE

TOXIC HOLOCAUST

ANAAL NATHRAKH

DEAD CONGREGATION

UNANIMATED

GRUESOME

OUR SURVIVAL DEPENDS ON US

Freitag – 10.08.2018

VENOM

DYING FETUS

UNLEASHED

EXHORDER

DESERTED FEAR

THE BLACK DAHLIA MURDER

RAM

COFFINS

PILLORIAN

BENIGHTED

THE COMMITTEE

GUINEAPIG

Samstag – 11.08.2018

WATAIN

TANKARD

BRUJERIA

TRIBULATION

PESTILENCE

SADISTIC INTENT

EXCITER

CARPATHIAN FOREST

HARAKIRI FOR THE SKY

WOLFHEART

GRAVEYARD

RAZORRAPE

TENTSTAGE

Donnerstag – 09.08.2018

ENDSEEKER

CRESCENT

EVIL WARRIORS

GUTRECTOMY

GRIM VAN DOOM

Freitag – 10.08.2018

BLOOD INCANTATION

THE SPIRIT

SKELETHAL

ULTRA SILVAM

GOATH

Samstag – 11.08.2018

GORILLA MONSOON

POSSESSION

ESSENZ

OBSCENITY

ENGULFED

HIEROPHANT

Tickets über: http://www.cudgel.de

Weitere Infos: http://www.party-san.de

https://www.facebook.com/PartySanOpenAir666

