Rock Meets Classic: The Sweet rocken 2019 zum großen Jubiläum – zwei neue RMC-Shows in Bochum und Bamberg

Rock Meets Classic feiert 2019 sein 10-Jähriges – und dieses tolle Jubiläum können nun auch die Fans in Nordrhein-Westfalen mitfeiern!

RMC-Veranstalter Manfred Hertlein gab bekannt: „Wir werden am 17. März 2019 im RuhrCongress Bochum gastieren! Wir wollten unbedingt wieder zurück nach NRW, weil dort viele RMC-Fans schon lange auf uns warten. Jetzt ist es soweit, denn wir haben dort mit Continental Concerts endlich genau den richtigen Partner gefunden. Rock Meets Classic freut sich sehr auf Bochum.“

Die Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland können sich auf geniale Künstler und Bands freuen wie Ian Gillan (Deep Purple), Kevin Cronin (REO Speedwagon), Mike Reno (Loverboy) und weitere Special Guests – darunter die legendären Glamrocker The Sweet, die aktuell ihr 50-jähriges (!) Bühnenjubiläum feiern und die Fans bei den Rock meets Classic Shows 2019 mit fantastischen Stücken wie Ballroom Blitz, Fox On The Run oder Hell Raiser begeistern werden, die allesamt Musikgeschichte schrieben.

Mat Sinner, der Musikalische Leiter von RMC: „Wir sind sehr froh, The Sweet bei unserem Jubiläum präsentieren zu können. Andy Scott und sein Sänger Peter Lincoln haben schon bei der RMC-Tour 2016 jeden Abend für sensationelle Stimmung im Saal gesorgt. Das wird 2019 nicht anders sein.“

Und da bekanntlich aller guten Dinge Drei sind, gibt es eine weitere tolle Neuigkeit in Sachen Rock meets Classic. Denn: Die Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH kündigte heute an, dass für den 07.03.2019 auch wieder die Stadt Bamberg auf dem RMC-Tourkalender steht.

Eintrittskarten für die neuen Shows in Bochum und Bamberg sowie für alle weiteren zwölf RMC-Tourstädte 2019 sind ab sofort erhältlich unter www.ticketmaster.de und www.eventim.de, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.tourneen.com

27.02.2019 Passau – Dreiländerhalle

01.03.2019 München – Olympiahalle

02.03.2019 Nürnberg – Arena

03.03.2019 Frankfurt – Jahrhunderthalle

06.03.2019 Zürich (CH) – Hallenstadion

07.03.2019 Bamberg – Brose Arena

08.03.2019 Regensburg – Donau-Arena

09.03.2019 Ingolstadt – Saturn-Arena

10.03.2019 Berlin – Tempodrom

12.03.2019 Kempten – bigBox

14.03.2019 Neu-Ulm – ratiopharm arena

15.03.2019 Würzburg – S.Oliver-Arena

16.03.2019 Ludwigsburg – MHP Arena

17.03.2019 Bochum – RuhrCongress

