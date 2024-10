Peavy Wagner: veröffentlicht seine offizielle Biografie am 06.12.2024

40 Jahre Rage und 60 Jahre Peter „Peavy“ Wagner – das sind 100 Jahre voller verrückter Geschichten, unvergesslicher Momente und spektakulärer Musik. In seiner offiziellen Biografie Soundchaser – Lebenslänglich Heavy Metal. Mein Leben mit Rage gibt Peavy zum ersten Mal einen einzigartigen Einblick in sein Leben und seine Karriere. Gemeinsam mit Popkulturjournalist Timon Menge erzählt der charismatische Rage-Sänger und -Bassist auf satten 400 Seiten, wie er sich aus dem Ruhrgebiet aufmachte, um die ganze Metal-Welt zu erobern – und was er auf diesem Weg alles erlebt hat.

In seinem Buch erzählt Peavy zum Beispiel davon, wie es sich anfühlt, ins Fadenkreuz bewaffneter Polizisten in Argentinien zu geraten. Er reist in seine Kindheit in Herne zurück, berichtet von der schlechten Luft im Ruhrgebiet der Sechziger, seiner Familie und den ersten musikalischen Erlebnissen mit seiner Jugendband Dark Lights. Im Kapitel Der Knochenmacher gibt der Rage-Sänger einen Einblick in seine Passion für die Knochenpräparation. Er nimmt seine Leser mit auf die erste Rage-Tour mit Kreator und Destruction — und beleuchtet die unterschiedlichen Epochen von Rage.

Da wäre zum Beispiel die Zeit mit Schlagzeuger Christos „Efthi“ Efthimiadis und Gitarrist Manni Schmidt, mit denen Peavy das Erfolgsalbum Trapped! veröffentlichte. Außerdem erzählt Peavy von kreischenden Teenies und Wagenladungen an Chicken Wings in Japan. In einem Kapitel berichtet der Rage-Sänger von einer Tournee mit einem seiner Idole: Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister. Es geht auf Zeitreise in die Ära mit Spiros Efthimiadis und Sven Fischer. Peavy erinnert sich an die zahlreichen Metal-meets-Klassik-Projekte von Rage — und erzählt von einem schrecklichen Busunglück in Russland.

Darüber hinaus geht es in Soundchaser um die Beteiligung von Rage am Soundtrack von Der Schuh Des Manitu, dem erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten. Auch Entertainer Stefan Raab kommt in Peavys Biografie vor, denn gleich mehrfach waren die deutschen Metal-Legenden in den unterschiedlichen Formaten des TV Total-Machers zu Gast. Peavy erzählt von unvergesslichen Erlebnissen in Wacken, großer Liebe, geschäftlichen Wirrungen und seinem Bruch mit Gitarrist Victor Smolski. Danach geht es um einen großen Neustart — und um Rage, wie sie heute sind.

Soundchaser ist mehr als nur ein Buch über eine Band oder einen Sänger. Es ist die Geschichte eines Mannes aus dem Ruhrgebiet, der sein großes Ziel verfolgt, Musiker zu sein – mit Leidenschaft und Erfolg. Es geht um Ruhm und tiefe Abstürze, um schwierige Herausforderungen und endlos viele Glücksmomente. Vom ersten Avenger-Album Prayers Of Steel (1985) bis Afterlifelines (2024): Peavy erzählt die ganze Geschichte, begleitet von unzähligen Fotos aus seinem Privatarchiv. Soundchaser ist eine Lesereise, die nicht nur Metal-Fans begeistert und alle Rage-Fans überrascht – versprochen!

Soundchaser: Lebenslänglich Heavy Metal. Mein Leben mit Rage erscheint am 06.12.2024!

Olly Hahn (Labelmanager Steamhammer): „Mit dem Buch von Peavy Wagner und Timon Menge betreten wir mit Steamhammer/SPV, nach den erfolgreichen Büchern mit Peter Knorn, wieder Neuland. Aber als ich das erste Manuskript 2023 gelesen hatte, war klar: das müssen wir machen. Wer auf Heavy Metal steht oder einfach nur mal wissen will, warum vieles im Musik-Business so ist, wie es ist, kommt an diesem Buch nicht vorbei!“

https://store.spv.de/collections/rage

https://napalmrecords.com/rage

https://shop.luckybob.de/products/soundchaser-lebenslaenglich-heavy-metal-mein-leben-mit-rage

https://timonmenge.de/

