Progeny Of Sun: haben die dritte und letzte Single „Forsaken Brigade“ aus ihrem kommenden zweiten Album veröffentlicht

Die finnische Blackened Death Metal Band Progeny Of Sun wird am 5. September 2025 ihr zweites Studioalbum Prophets Of The Void über Inverse Records veröffentlichen. Montag wurde die dritte und letzte Single Forsaken Brigade veröffentlicht, begleitet von einem Musikvideo, das hier angesehen werden kann:

Hört euch Forsaken Brigade auf den Streaming-Diensten an: https://push.fm/fl/progeny-of-sun-forsaken

Gitarrist Jaakko Hautamäki äußert sich dazu: „Joni pondered the matter long and hard: Would anyone notice if he added some melody and triplets for Pepe? Pepe noticed the wrongdoing, but the new armchair was far too comfortable to get up from. Joni performed his secret rituals, pulled out the best lead section from his sleeve, and in his usual sadistic fashion, placed it only once at the end of the track. “It can’t only come once!” Everyone agreed – we were left yearning for a climax worthy of the end of the album. After hundreds of consultants were discussed with, nevertheless the solution was spontaneously invented in the studio: “Just throw in some double bass or something to make it last longer.” Tuomo could not believe his ears when he got the finished work on his desk. It was too soft and honeyed; it lacked coldness and mechanicalness completely. This was immediately corrected by adding icy echoes and scooped frequency curves. Niko approved the changes.“

Prophets Of The Void – Trackliste:

1. Swarmspawn

2. Penance

3. Worldstone

4. Decimation

5. Colonus

6. Lifeless Light

7. Sun And Moon

8. Circle Of Keres

9. Diary Ender

10. Deface

11. Rain For Discouraged

12. Forsaken Brigade

Mixing: Jaakko Hautamäki

Mastering: Jonathan Mazzeo

Albumcover : Joni Kiviniemi und Niko Aromaa

Die Band Progeny Of Sun wurde ursprünglich als Zweimannprojekt von Jaakko Hautamäki und Niko Aromaa gegründet. Jaakko übernahm die Instrumentals, das Mixing und das Mastering, während Niko für die Vocals, die Texte und die visuellen Aspekte zuständig war. Die von Jaakko eingebrachten Songs waren äußerst vielseitig. Einige waren schnell, andere langsam, einige schufen eine besondere Atmosphäre, während andere eher geradlinige Banger waren. Trotz der stilistischen Vielfalt harmonierten die Stücke hervorragend miteinander, und auf dieser Grundlage begann die Band, ihren eigenen Weg zu entwickeln.

Zu Beginn veröffentlichten Progeny Of Sun eine selbstbetitelte EP mit sechs Songs und stellte fest, dass ihre Musik auf große Resonanz stieß. Das Duo kümmerte sich selbst um das Mixing, das Mastering, die Videos und die Artwork. Das gesamte Projekt war sehr unterhaltsam und lohnend. Nach der EP-Veröffentlichung kamen Jaakko und Niko zu dem Schluss, dass noch mehr nötig war. Sie hatten den brennenden Wunsch, ihre Musik weltweit zu verbreiten, doch mit nur zwei Personen wäre das unmöglich gewesen. Daraufhin fand Jaakko zwei lokale Musiker aus der Region Seinäjoki: Joni Kiviniemi (Gitarre) und Juha Peura (Schlagzeug). Joni und Juha wurden zunächst nur engagiert, um ihre Vision einzubringen und ihre Instrumente für neues Material zu spielen. Bald fühlte es sich jedoch an, als wären sie Teil der Familie, und so wurde beschlossen, dass sie vollwertige Mitglieder der Band werden sollten. Kurz darauf wurde auch Tuomo Tolkki (Bass) in die Gruppe aufgenommen, und innerhalb weniger Monate war die vollständige Besetzung gefunden.

Die erste Veröffentlichung mit der kompletten Besetzung, eine 3-Track-EP mit dem Titel Dark Wanderer, erschien 2021. Es folgten die Singles Worthless und Anguish, die 2022 veröffentlicht wurden. Dank der zuvor erwähnten experimentellen Phase haben Progeny Of Sun Selbstvertrauen gewonnen und begann, die eigene Identität zu verstehen. Die Band arbeitete intensiv an ihrem Debütalbum Throne Of Desolation, das Ende 2023 veröffentlicht wurde. Das zweite Album Prophets Of The Void wird im September 2025 erscheinen. Nach dem Debütalbum hat die Band ihre Stärken identifiziert, die auf dem zweiten Album noch deutlicher zur Geltung kommen.

Progeny Of Sun sind:

Niko Aromaa – Gesang

Jaakko Hautamäki – Gitarre

Joni Kiviniemi – Gitarre

Tuomo Tolkki – Bass

Juha Peura – Schlagzeug

Progeny Of Sun online:

https://www.facebook.com/Progenyofsun

https://www.instagram.com/progenyofsun/#