Queen und Adam Lambert: haben The Rhapsody Tour UK & Europe 2020 auf 2021 verschoben

Auch die britische Kult-Rockband Queen & Adam Lambert mussten aufgrund des Coronavirus ihre 27 Konzerte umfassende The Rhapsody Tour UK & Europe 2020 durch Großbritannien und Europa absagen. Die Tour sollte am 24. Mai in Italien starten, bevor ganze zehn Shows in der Londoner O2-Arena und jeweils zwei Konzerte in Manchester und Birmingham auf dem Plan gestanden hätten. Danach hätten weitere Konzerte in u.a. Deutschland, Frankreich, Dänemark, Niederlande und Schweiz folgen sollen, bevor die Tour 8. Juli in Spanien zu Ende gegangen wäre. Die Entscheidung, die gesamte Tour abzusagen, wurde zur Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit des Publikums, der Band und der Tour-Crew getroffen, was sicherlich keine ganz leichte Entscheidung war, denn für die Tour waren bereits gut 400.000 Tickets verkauft. Die gute Nachricht für alle Fans der Briten: Alle Konzerte konnte die Band, die seit mehreren Jahren schon Sänger Adam Lambert als Ersatz für den verstorbenen Freddie Mercury im Tross hat, auf dieselben oder ähnliche Termine im nächsten Jahr verschieben. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Die neuen Termine für Deutschland und die Schweiz:

Berlin 24.06.2021

Köln 26.06.2021

Zürich 28.06.2021

München 29.06.2021

Die Band hat erst kürzlich eine ihrer größten Touren abgeschlossen, eine sechswöchige Stadiontour durch Südkorea, Japan, Neuseeland und Australien, bei der pro Abend bis zu 60.000 Zuschauer dabei waren. Ein ganz besonderes Konzert spielte man in Sydney beim Fire Fight Australia Benefiz Konzert, wo man das legendäre Live Aid Set wiederholte und so 9,5 Millionen US-Dollar für die Betroffenen der massiven Buschbrände in Australien einsammelte.

Brian May wandte sich nach der Tourabsage an die Fans und sagte: «Wir sind sehr traurig, die Verschiebung unserer Sommershows in Europa bekannt geben zu müssen, obwohl es im gegenwärtig verrückten Zustand auf der Welt für unsere Fans keine wirkliche Überraschung sein kann. Diese unglaublichen Szenen bei unseren Konzerten vor etwas mehr als einem Monat scheinen jetzt ein entfernter Traum zu sein. Wir hatten das große Glück, diese Tour beenden zu können, kurz bevor diese Welle über uns hereinbrach. Ich weiß, dass viele unserer Fans derzeit ähnliche Momente des Unglaubens und der Verwirrung durchleben. Natürlich hätten wir die geplanten Konzert-Daten eingehalten, wenn es menschlich möglich gewesen wäre. Die gute Nachricht ist aber, dass wir JETZT einen PLAN B haben, den wir in Angriff nehmen können. Tickets für die Konzerte behalten für die neuen Daten ihre Gültigkeit.»

Schlagzeuger Roger Taylor antwortete auf die Verschiebung mit den Worten: «Wir sitzen alle im selben Boot. Verheerend! Langweilig und frustrierend! Beängstigend und ärgerlich! Aber … stehen wir auf, klopfen uns den Staub ab und … starten von Neuem!!! Bleibt gesund … passt auf euch auf … wir kommen zu euch, sobald wir können!!! Alles Liebe … Roger T xxx.»

Sänger Adam Lambert fügte hinzu: «Ich bin sehr enttäuscht, dass wir nicht wie geplant durch Europa touren werden, aber wir müssen aufeinander aufpassen und die Gesundheit aller an erste Stelle setzen. Wir freuen uns darauf wieder auf Tour zu gehen, wenn es sicher ist.»

Gleichzeitig mit dieser Ankündigung, hob die Band auch ihre kürzlich gestartete # DontStopUsNow– Initiative hervor, die darauf abzielt, die Interaktion der Fans zu fördern. «Zum Schluss ein Dankeschön von uns! Unsere Herzen wurden erwärmt durch die vielen Queen-inspirierten Videos von Fans und Unterstützern aus der ganzen Welt in den letzten Tagen. Postet weiterhin fleißig. Wir werden so viele Videos wie möglich in unseren sozialen Kanälen teilen und hervor-heben.» #DontStopUsNow «Wir möchten die Queen-Familie auf der ganzen Welt noch näher zusammenbringen.»