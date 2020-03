Hexvessel – Kindred

Artist: Hexvessel

Herkunft: Tampere, Finnland

Album: Kindred

Spiellänge: 38:46 Minuten

Genre: Forest Rock, Folk Rock, Psychedelic Rock

Release: 17.04.2020

Label: Svart Records

Link: https://www.facebook.com/hexvessel/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Mathew Kvohst McNerney

Gitarre, Gesang – Jesse Heikkinen

Bassgitarre – Ville Hakonen

Keyboard, Piano, Viola, Violine, Trompete, Gesang – Kimmo Helén

Schlagzeug, Perkussion, Bass – Jukka Rämänen

Tracklist:

Billion Year Old Being Demian Fire Of The Mind Bog Bodies Sic Luceat Lux Phaedra Family Kindred Moon Magical And Damned Joy Of Sacrifice

Hexvessel sind über Winter in ihr altes Studio im finnischen Tampere zurückgekehrt, um erneut ein schwermütiges Rockalbum einzuspielen. Kindred lautet das schaurige Werk, das in abgelegenen Doom Blues Sümpfen hängen bleibt. Licht und Schatten kann man in den fast 40 Minuten bewundern. Technisch schaufeln sich die fünf Musiker ein Grab aus Forest Rock und Folk Rock, der sein festes Standbein im Psychedelic Rock hat. Die zehn Seelentöter haben tatsächlich immer wieder kleine eine bis zwei Minuten Sequenzen zu schlucken, um die für Genre noch recht kurzen Werke ins rechte Licht zu rücken.

Geräusche umgarnen den Hörer, der ohne Frage Lust auf diesen Schmaus haben muss. Was Sänger Mathew Kvohst McNerney mit seinen Protagonisten da zusammenkehrt, ist übelster Düster Rock, dem nichts zu langsam und schwermütig scheint. Die Stimmen haben Ausdruck und durchbrechen die klangvolle Stille, die wie ein Bächlein gleich durch dichtes Dickicht sickert. Power Parts werden im Keim erstickt. Mit dem Strick um den Hals taumelt das vergessene Kind mit weit aufgerissenen Augen gen Untergang. Wie bei einer Hinrichtung ziehen Hexvessel die Sekunden ins Unermessliche, ohne groß finale Schläge zu servieren. Der eine oder andere Bruch hätte Kindred wahrlich gutgetan. Die immer gleichen Regentropfen, die unermüdlich aufs Blatt des Unterholzes fallen, spalten noch keine Stämme. Die Kraft liegt einzig und alleine in der Stärke der ruhigen wie ausgeglichenen Macht, um dunkle Gedanken in jedes gesunde Hirn zu reflektieren. Bog Bodies oder Kindred Moon bleiben hängen, die wie ein Folterwerkzeug den Kopf sanft in die dafür vorgesehene Position bringen, um ihn danach wie eine Kokosnuss platzen zu lassen.