Rammstein: können in Rente gehen

Rammstein – wer kennt ihn nicht, den erfolgreichen Kulturexport aus Berlin? Genau, jedes Kind. Die 1994 gegründete Band um Frontmann Till Lindemann veröffentlichte seit 1995 insgesamt sieben Alben und verkaufte weit mehr als 20 Millionen Tonträger. Der deutschsprachige Brachial Rock, der der Neuen Deutschen Härte zugerechnet wird, ist simpel gestrickt und textlich gesehen nicht besonders anspruchsvoll und ist auch für Musiker im nicht deutschsprachigen Raum einfach zu lernen. So kursieren im Netz eine Menge obskurer Coverversionen, von denen die allermeisten den Originalen nicht das Wasser reichen können.

Nun ist seit einigen Tagen eine weitere Coverversion von Du Hast im Netz verfügbar, einem Track, den Rammstein 1997 auf ihrem zweiten Studioalbum Sehnsucht veröffentlicht haben. Eine weitere Coverversion, werden nun viele sagen und dem Ding nicht viel Beachtung schenken, aber diese Version ist zumindest anders, denn einige Kids der O’Keefe Music Foundation aus Ohio haben sich die Nummer vorgenommen. Bei der O’Keefe Music Foundation handelt es sich um eine non-profit-Organisation aus den USA, die Kindern und Jugendlichen das Musizieren näherbringen will, ihnen eine Plattform gibt und sich weitestgehend aus Spenden finanziert. Da bieten sich die simpel gestrickten Rammstein-Songs natürlich an, insbesondere da die Band in den USA sehr populär und erfolgreich ist. Immer wieder werden auch Videos von den Kindern der O’Keefe Music Foundation im Internet veröffentlicht, mit denen man versucht, Spenden für die Arbeit mit den Kindern zu sammeln.

Somit können Rammstein in Rente gehen, für den Nachwuchs wird hier definitiv gesorgt. Der Clou: Die zehnköpfige Truppe besteht aus Kindern zwischen neun und achtzehn Jahren und die Sängerin Jade Campbell ist mit neun Jahren die jüngste in den Reihen der Nachwuchsmusiker. Wer weiß, vielleicht bekommen die Kids ja nun die Möglichkeit, während der geplanten Rammstein US-Tour den Song mit den Berlinern gemeinsam auf der ganz großen Bühne zu zocken. Bisher gibt es jedoch noch keine Daten für die Corona-bedingt verschobene US-Tour. Anders bei der Europatour, hier stehen die Ersatztermine fest und es sind kürzlich sogar noch vier Termine in an Deutschland angrenzenden Ländern dazugekommen.

Die OMF-Ohio kommentiert den Rammstein-Song folgendermaßen: „Dieses Rammstein-Cover hat lange auf sich warten lassen! Bereits 2013 versuchte die OMF den Song Du Hast von Rammstein aufzunehmen. Die Schüler verbrachten fast ein Jahr damit, das Lied zu lernen, und wenige Tage vor der Aufnahmesitzung trat der Sänger zurück. Infolgedessen musste eine Instrumentalversion von Du Hast als Kreditsequenzmusik für die Kinderwiedergabe von Love Song von The Cure verwendet werden. Mitte 2020 verkaufte Robert „Fergie“ Ferguson, ein professioneller DJ aus Nordirland, sein Synthesizers.com 110 Modular System zu einem sehr großzügigen Preis an die OMF (https://fergiedj.com/). Dies ermöglichte es den Kindern, Songs wie More Human Than Human von White Zombie, Acid Rain von Lorn und schließlich Du Hast von Rammstein in Angriff zu nehmen !!! Da wir uns jedoch mitten in einer Pandemie befanden, hat die OMF umfangreiche COVID-Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Dieses Projekt war eine fantastische Lernerfahrung für die Kinder und eine großartige Einführung in die modulare Synthese. Und dank der Großzügigkeit von Robert Ferguson können sich die Studenten von der OMF darauf freuen, jahrelang mehr über moderne Synthesizer zu lernen und eine breite Palette neuer Musik in Angriff zu nehmen!“

Hier eine Auflistung der beteiligten Kinder:

Gesang: Taylor Jade Campbell, 9 Jahre

Bass Drum: Miles Fong, 9 Jahre

Rhythmusgitarre: Xander Markewich, 10 Jahre

Metal Barrell & Baseball Bat: Willa Hillard, 10 Jahre

Bass Drum: Logan Miller, 10 Jahre

Bass Drum: Shreyans Yadav, 11 Jahre

Bass: Logan Halverson, 13 Jahre

Schlagzeug: Zach Halverson, 16 Jahre

Rhythmusgitarre: Alex Sutherland, 17 Jahre

Keyboard & Synth: Mackenzie Click, 18 Jahre

Hier gelangt ihr zur Website der O`Keefe Music Foundation (OMF).

Hier die Daten der Rammstein Europe-Stadion-Tour 2022:

15.05.2022 – Prag, Airport Letnany

20.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena

21.05.2022 – Leipzig, Red Bull Arena

25.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion

26.05.2022 – Klagenfurt, Wörthersee Stadion

30.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

31.05.2022 – Zürich, Stadion Letzigrund

04.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

05.06.2022 – Berlin, Olympiastadion

10.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

11.06.2022 – Stuttgart, Cannstatter Wasen

14.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

15.06.2022 – Hamburg, Volksparkstadion

18.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

19.06.2022 – Düsseldorf, Merkur Spiel-Arena

22.06.2022 – Aarhus, Ceres Park

26.06.2022 – Coventry, Ricoh Arena

30.06.2022 – Cardiff, Principality Stadium

04.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

05.07.2022 – Nijmegen, Goffertpark

08.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

09.07.2022 – Lyon, Groupama Stadium

12.07.2022 – Turin, Stadio Olimpico Grande Torino

16.07.2022 – Warschau, PGE Narodowy

20.07.2022 – Tallinn, Song Festival Grounds

24.07.2022 – Oslo, Bjerke Travbane

29.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

30.07.2022 – Göteborg, Ullevi Stadium

03.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers

04.08.2022 – Ostend, Park De Nieuwe Koers