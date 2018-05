“US Punk eroberte den Globus!“

Artist: Ramones

Herkunft: New York, USA

Album: Rocket To Russia 40Th Anniversary Edition

Spiellänge: 31:55 Minuten

Genre: Punk, Rock, Rock ‚N‘ Roll

Release: 24.11.2017

Label: Rhino / Warner Msuic

Gründungsmitglieder:

Gesang – Joey Ramone

Gitarre – Johnny Ramone

Bassgitarre – Dee Dee Ramone

Schlagzeug – Tommy Ramone

Tracklist:

Cretin Hop Rockaway Beach Here Today, Gone Tomorrow Locket Love I Don’t Care Sheena Is A Punk Rocker We’re A Happy Family Teenage Lobotomy Do You Wanna Dance? I Wanna Be Well I Can’t Give You Anything Ramona Surfin’ Bird Why Is It Always This Way?

Rocket To Russia ist das dritte Album der amerikanischen Punkband Ramones. Es wurde erstmals im November 1977 auf dem Label Sire Records veröffentlicht. Die Ramones zählen noch heute zu den größten Punkern überhaupt und greifen dabei an rockigen Elementen nicht grundsätzlich vorbei. Ihre Songs sind nicht sonderlich anspruchsvoll, was die technische Seite anbetrifft – dafür trafen sie den Zahn der Zeit und schaffen es auch 40 Jahre später noch nachdenkliche Themen anzuschneiden, ohne den Humor außer Acht zu lassen. Rocket To Russia 40Th Anniversary Edition huldigt der Platte, die vor vier Jahrzehnten laut aufgedreht nicht nur in den USA gepunktet hat.

Als eines der bei den Fans beliebtesten Alben wurde der Untergang des Punk mit großen Klassikern weggeblasen bzw. verzögert. Sheena Is A Punkrocker und Rockaway Beach werden wohl noch in weiteren 40 Jahren auf Interesse stoßen. Ebenfalls stark umgesetzt: die frechen Coverversionen wie Do You Wanna Dance und Surfin‘ Bird. Die Urband wurde jedoch kurz nach der Produktion gesprengt. Schlagzeuger Tommy Ramone kehrte der Formation den Rücken, um sich auf Songwriting und Producing zu konzentrieren.

Die Deluxe Edition aus dem November letzten Jahres wurde als großes, gebundenes Buch präsentiert und auf 15.000 Exemplare limitiert. Neben der Musik enthält das Set Berichte von Sire Records-Gründer Seymour Stein, Details zur Studioarbeit von Ed Stasium und ausführliche Liner-Notes des renommierten Musikautoren und Gründer des Creem Magazine, Jann Uhelski. Die neu gemasterte Version des Albums erscheint auch als Einzel-CD. Beide Varianten werden als Download und im Stream erhältlich sein. Neben bereits erwähnten Stücken verzaubern I Don’t Care, Ramona oder I Wanna Be Well.

Ramones - Rocket To Russia 40Th Anniversary Edition Fazit: Rocket To Russia bleibt auch als 40Th Anniversary Edition spannend. Für meinen Geschmack sind die Ramones eine Nummer zu platt. Welthits und der Status, den sie eingefahren haben, kommen jedoch nicht von ungefähr. Für junge Fans des niveauvollen US Punks ganz klar ein Muss oder natürlich für alteingesessene, die im Suff mal wieder die Platte verdaddelt haben.



Anspieltipps: Sheena Is A Punkrocker und Rockaway Beach

