Revel In Flesh: Neuer Videoclip – „The Hour Of The Avenger“

Revel In Flesh haben einen Videoclip zum Titeltrack ihres neuen Longplayers The Hour Of The Avenger veröffentlicht!

Das fünfte Full-Length-Album der Death Metaller erscheint am 6. Dezember 2019 über War Anthem Records.

Dan Swanö (Unisound Studios) war für Mix und Mastering zuständig, das Cover stammt von Juanjo Castellano.

Ein Lyric-Video zu Blood Oath gibt es hier: https://youtu.be/i92BFCpQBSQ

Hail the Deathkult!

The Hour Of The Avenger Tracklist:

1. The Hour Of The Avenger

2. My Trial

3. Blood Oath

4. The Nihilistic Nothingness

5. Sky Burial

6. Deathblow

7. Pervitin Speed Kill

8. The Wayfarer

9. Skull Sacrifice

10. The Nightbreed

11. Rock Out (Motörhead Cover)

Live:

30.11.2019 – Aschaffenburg – Jukuz / Hell Over Aschaffenburg

07.12.2019 – Aalen – Rock It / Album Release Show

21.02.2020 – Bochum – Bahnhof Langendreer

22.02.2020 – Trier – Kasino Kornmarkt

29.02.2020 – München – Growl Bowl Festival 2020 / Backstage

22.-23.05.2020 – Pitfest, Resort Zuiddrenthe Erica (NL)

19.-21.06.2020 – Protzen Open Air

06.-08.08.2019 – Party San Open Air

https://www.facebook.com/Revel-in-Flesh-304228902958414

https://www.revelinflesh.com