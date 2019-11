Halphas: „Bones And Dust“ als Vorgeschmack aufs neue Album

Halphas werden am 13.12.2019 ihr neues Album veröffentlichen. Der Nachfolger des hochgelobten Debütalbums Dawn Of A Crimson Empire wird den Titel The Infernal Path Into Oblivion und erneut via Folter Records erscheinen. Jetzt haben Halphas einen neuen Song vom Album veröffentlicht – Bones And Dust könnt ihr hier anhören:

Ihre Album-Releaseshow werden Halphas am 13.12.2019 beim diesjährigen De Mortem Et Diabolum Festival in Paulinenaue bei Berlin spielen.

