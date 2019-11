Izengard: streamen neue Single

Izengards neue Single She Comes Alive ist verfügbar und kann hier angehört werden.

Izengards Album Angel Heart, das am 6. Dezember bei Massacre Records erscheint, zieht den Hörer sofort in den Bann und macht Lust auf mehr! Auf dem abwechslungsreichen Album finden sich sowohl herzzerreißende und kraftvolle Songs als auch intensive, schonungslose britische Rockklassiker in neuem Gewand. Hier kann man das Album bereits vorbestellen » https://lnk.to/angelheart

Love Me, die erste Single des Symphonic/Classic Rock Quintetts ist auf https://youtu.be/L0W-DUxqW88 verfügbar.

Izengard – Angel Heart

1. Demon Of The Night

2. Heaven’s Bleeding

3. Loki

4. Dances With Dragons

5. Love Never Dies

6. She Comes Alive

7. Love Me

8. The Passage (Into Angel Heart)

9. Angel Heart

Izengard live:

22.11.2019 UK Stoke-on-Trent – Eleven

http://www.izengard.co.uk

https://www.facebook.com/izengardband

https://twitter.com/izengard6

https://www.youtube.com/user/IzengardAziz