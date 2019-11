Candlemass: nominiert für “Best Metal Performance” Grammy Award

Die skandinavischen Doom Metal Ikonen Candlemass, stellen erneut unter Beweis, dass sie an der Spitze der düsteren Königsdisziplin stehen. Ihr Anfang des Jahres via Napalm Records veröffentlichtes Album The Door To Doom, bietet acht experimentelle Songs der Meisterklasse, darunter ein einzigartiges Feature mit dem legendären Black Sabbath Gitarristen Tony Iommi. Der hieraus resultierende Track Astorolus – The Great Octopus ist jetzt in der Kategorie Best Metal Performance für einen Grammy nominiert. Dies ist nicht nur die erste Nominierung für Candlemass, sondern auch für Napalm Records.

Neben einer riesigen Bandbreite an weltweiten Releases, mehreren #1 Alben und Goldauszeichnungen führt Napalm Records mit der Grammy Nominierung von Candlemass seine internationale Erfolgsgeschichte fort. Das weltweit führende Rock und Metal Label aus Eisenerz in Österreich steht seit über einem Vierteljahrhundert für die Synthese von Tradition und Moderne. Der facettenreiche Roster umfasst neben Candlemass Künstler wie Alter Bridge, The Smashing Pumpkins, Powerwolf, Jinjer, Hammerfall, Oomph!, Alestorm viele weitere Top-Künstler aus dem Rock- und Metalbereich.

Leif Edling von Candlemass über die Nomminierung: „Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, für einen Grammy nominiert zu sein! Eigentlich haben wir noch vor ein paar Jahren gedacht, dass das vorherige Album das Letzte sein würde, aber hier sind wir mit unserem neuen Album und einer Grammy Nominierung! Wow! Das beweist eindeutig, dass man nie aufgeben sollte. Ich ziehe meinen Hut vor Tony Iommi, der so freundlich war, ein phänomenales Gitarrensolo auf Astorolus – The Great Octopus zu spielen. Danke, danke, danke, danke, danke! Wir sind wahnsinnig glücklich, begeistert, aufgeregt…. und ein wenig schockiert!“

Sebastian Münch, A&R Napalm Records, kommentiert: „Wir sind stolz, dass Candlemass für ihren Track Astorolus – The Great Octopus mit dem legendären Tony Iommi für einen Grammy Award nominiert wurden. Wir freuen uns sehr über die erste Grammy Nominierung in der Geschichte von Candlemass und Napalm Records. Herzlichen Glückwunsch, Candlemass!“

The Door To Doom folgt der in den letzten Jahren etablierten Klangkulisse von Mastermind, Songwriter und Bassist Leif Edling: Die Blaupause für epischen Doom Metal, trifft auf eine tragende Instrumentierung und schwere Riffs. Im Einklang mit Johan Langquists hypnotischen Gesangsstil und einer ausgefeilten Liebe zum Detail wird das von Marcus Jidell produzierte Album zu einem tragenden Doom Metal Diamanten.

Die Verleihung der Grammy Awards findet am 26. Januar 2020 in Los Angeles statt und wird von Alicia Keys moderiert.

Candlemass live:

22.11.19 AT – Salzburg / Dome of Rock

23.11.19 GR – Athen / Fuzz Club

14.12.19 NE – Eindhoven / Metal Meeting

07. – .11.12.20 US – Miami / 70000 Tons Of Metal

18.01.20 IT – Paderno Dugnano / Slaughter Club

11.04.20 SE – Stockholm / Södra Teatern

12.04.20 SE – Stockholm / Södra Teatern

11.07.20 BU – Chelopech / Park Korminesh

Candlemass sind:

Leif Edling – Bass

Mats „Mappe“ Björkman – Guitars

Jan Lindh – Drums

Lars „Lasse“ Johansson – Guitars

Johan Langquist – Vocals

