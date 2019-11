Belphegor + Suffocation: kündigen „Europe Under Black Death Metal Fire II“ Tour an

Belphegor und Suffocation kehren nach Europa zurück! Nach dem großen Erfolg des unheiligen Zusammenschlusses im Frühling 2019, wird das diabolische Tour Package nun den Kontinent erneut in ewige Dunkelheit hüllen.

Auf ihrer Mission werden Belphegor und Suffocation von Hate begleitet. Die Bands suchen größtenteils jene Orte heim, die vom ersten Teil der Europe Under Black Death Metal Fire Tournee nicht abgedeckt wurden.

Weitere Bands und Termine folgen.

Europe Under Black Death Metal Fire II

22.02. FIN Helsinki, Aaniwalli

23.02. FIN Tampere, Klubi

25.02. SWE Stockholm, Slaktkyrkan

26.02. SWE Malmo, PlanB

27.02. DEN Aalborg, Studenterhuset

28.02. D Berlin, Orwo Haus

29.02. CZE Prague, Futurum

01.03 SVK Kosice, Collosseum

02.03. ROM Bucharest, Quantic Club

04.03. BLG Sofia, Mixtape5

08.03. ITA Venice, Revolver Club

11.03. ITA Milan, Legend Club

12.03. SUI Lyss, Kufa

13.03. SUI Wil, Gare de Lion

17.03. SPA Bilbao, Stage Live

18.03. SPA Santiago, Capitol

19.03. POR Porto, Hard Club

20.03. POR Lisbon, RCA Club

21.03. SPA Madrid, Independance

22.03. SPA Barcelona, Razzmatazz

25.03. D Saarbrucken, Garage

26.03. D Oberhausen, Helvete

27.03. D Leipzig, Felsenkeller

11.04. D Munich – Dark Easter Metal Meeting

Belphegor veröffentlichten ihr letztes Studioalbum Totenritual im September 2017, das elfte Werk der Band.

Suffocation veröffentlichten ihren aktuellen Langspieler …Of The Dark Light im Juni 2017.

Hört euch Totenritual hier an:

Baphometh: https://www.youtube.com/watch?v=tyDaEXtnYIo

Apophis – Black Dragon: https://www.youtube.com/watch?v=RXT7t2yKAZQ

Hört euch …Of The Dark Light hier an:

Your Last Breaths: https://www.youtube.com/watch?v=56jDbL6dzLw

Return To The Abyss: https://www.youtube.com/watch?v=iiSvg6SVZvs

