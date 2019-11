Shredhammer: „Shredded Into Bits“ EP wird am 08.12.2019 veröffentlicht

Lange hat man von Shredhammer aus dem schönen Kölle nichts Neues gehört aber damit ist endlich Schluss!

Eine 4 Track EP mit dem Titel Shredded Into Bits wird am 8. Dezember 2019 auf allen bekannten digitalen Download- sowie Streaming-Plattformen das Licht der Welt erblicken.

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Wir hoffen, dass unser kleiner Viertelstündiger „Short Player“, in groovigem Thrash Metal, eure letzten Tage in 2019 versüßen wird.

Shredded Into Bits Tracklist:

1. Some Like It Broken

2. Pages In Your Book

3. Kill All Ego

4. Yanked Fangs Of The Wolf

Pre-Order mit erstem Track zum Downloaden und Anhören gibt es ab sofort hier: www.shredhammer.bandcamp.com

Line-Up:

Rnuld – Vocals

Bobby Savage – Guitar

Tim Steffens – Bass

Mattes „The Macher“ – Drums

https://www.facebook.com/Shredhammer/