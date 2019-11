Suidakra: veröffentlichen Videoclip zu „Morrigan“

Suidakra haben mit Morrigan den wohl düstersten Clip ihrer Bandgeschichte veröffentlicht.

Anlässlich ihres Jubiläumsalbums Echoes Of Yore veröffentlichen Suidakra einen brandneuen Videoclip zum Song Morrigan. Die Dreharbeiten hierfür fanden unter der Leitung von Regisseur und Produzent David Thehlen letzten Monat in Hamburg statt. Das Video, in welchem es sich um die keltische Kriegsgöttin Morrigan dreht, ist zusammen mit Balor das wohl düsterste Video der Bandgeschichte.

Sänger und Gitarrist Arkadius Antonik zeigt sich entsprechend begeistert: „Katinka Melancholia hat uns ein unfassbar gutes Kostüm und Maske kreiert und wir hatten zusätzlich zu den Bandaufnahmen zwei Darsteller für die Story mit am Set. Jana hat sich durch einen Aufruf auf Facebook bei uns beworben. Wir haben uns für sie entschieden, da sie durch ihre Ausstrahlung perfekt für die Rolle der Morrigan gepasst. Beide Darsteller haben ihre Performance fantastisch gemeistert!“

Weitere Infos zu Echoes Of Yore findet ihr im MDD Shop.

Facebook: https://www.facebook.com/Official.SuidAkrA/

Website: https://www.suidakra.com/