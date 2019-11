Nick Mason: zelebriert die Anfänge von Pink Floyd

Pink Floyd-Drummer Nick Mason kehrt mit seiner Show rund um die frühen Alben von Pink Floyd zurück. Seine Band Saucerful Of Secrets verleiht den Progressive-Rock-Klassikern überraschendes Feuer.

Nick Mason war das einzige konstante Mitglied von Pink Floyd, blieb aber stets vornehm im Hintergrund. Vor knapp anderthalb Jahren präsentierte er sein erstes musikalisches Live-Projekt, seit Pink Floyd 2005 bei Live 8 in London den letzten Auftritt hatten. Er gründete eine Band, um Pink Floyd zu spielen, mit ihm als Original-Member und mit Bassist Guy Pratt, der in den 1980ern bei Floyd den Job von Roger Waters übernahm. Dazu holte er Blockhead-Gitarrist Lee Harris und Spandau Ballett-Mann Gary Kemp an Bord und setzte schliesslich Produzent Dom Beken an die Keyboards. Eine Supergroup als Pink Floyd-Alternative also.

Das Ganze nennt er Nick Mason’s Saucerful Of Secrets in Anlehnung ans gleichnamige Pink Floyd-Album. Und sie spielen auch nichts anderes als Pink Floyd. Zu diesem Zweck kramt Nick Mason ausschliesslich alte Floyd-Kompositionen von 1967 bis 1972 aus dem Archiv – insbesondere vom Jubiläumsalbum und dessen Vorgänger The Piper At The Gates Of Dawn. Denn Hand aufs Herz: Diese alten Songs sind eigentlich Meisterwerke, die leider ein Dasein im Schatten der Überalben fristen. Die Gelegenheit, diesen Songs endlich einmal live zu frönen, kommt gut an. Die Financial Times jubelt: «Eine aussergewöhnliche und freudenvolle Show – und eine Erinnerung daran, was für eine eigenartige und brilliante Band Pink Floyd waren». Oder der Daily Telegraph: «Es war ein Set von solch erschreckender Intensität, dass es die Vorstellung von Nostalgie geradezu zu verspotten schien.» Und auch das Publikum liebt die Show. Ausverkaufte Hallen begleiteten den Tross auf der letztjährigen Tour. Und deshalb gibt es jetzt eine Verlängerung des Projekts. Die Band kehrt 2020 auf die Bühnen zurück und will ihr Repertoire nochmals ausbauen. Es verspricht weiterhin Songs von den 1960er bis und mit dem Album Obscured By Clouds von 1972.

18.05.2020 Brüssel, Cirque Royal

19.05.2020 Luxembourg City, Den Atelier

20.05.2020 Freiburg, Konzerthaus, Tickets

22.05.2020 Paris, Grand Rex

23.05.2020 Luzern, KKL, Tickets

24.05.2020 Nürnberg, Meistersingerhalle, Tickets

26.05.2020 Wien, Gasometer, Tickets

27.05.2020 Prag, Forum

28.05.2020 Frankfurt, Jahrhunderthalle, Tickets

30.05.2020 Münster, Messe+Congress Centrum Halle Münsterland, Tickets

31.05.2020 Eindhoven, Muziekgebouw

02.06.2020 Hamburg, Laeiszhalle Hamburg, Großer Saal, Tickets

03.06.2020 Berlin, Tempodrom, Tickets

05.06.2020 Randers, Vaerket

Line-Up:

Nick Mason – Drums, Percussion, Gong

Gary Kemp – Gitarre, Vocals

Guy Pratt – Bass, Vocals, Cymbal, Gong

Lee Harris – Gitarre, Vocals

Dom Beken – Keyboards, Vocals

