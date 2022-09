Pink Floyd – Animals 2018 Remix

Artist: Pink Floyd

Herkunft: Cambridge, England

Album: Animals 2018 Remix

Genre: Progressive Rock

Spiellänge: 41:48 Minuten

Release: 16.09.2022

Label: Parlophone Label Group, Warner Music

Link: https://delicatesoundofthunder.pinkfloyd.com/

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – David Gilmour

Schlagzeug – Nick Mason

Tracklist:

Pigs On The Wing (Part One) Dogs Pigs (Three Different Ones) Sheep Pigs On The Wing (Part Two)

Fast 60 Jahre haben die Briten von Pink Floyd schon auf der Uhr. Gegründet wurde die Progressive Rock Band 1965 in London, seitdem ist viel passiert und die Band wird auch in den nächsten Jahrhunderten durch ihre Musik noch greifbar bleiben. Die wichtigste Phase waren zweifelsohne die siebziger Jahre. Die größten Erfolge stammen aus diesem Jahrzehnt, als es noch einen Eisernen Vorhang gab und die USA mit Russland einen Dauerkonflikt ausgefochten hat. Stürmische Tage erleben wir aktuell auch, das liegt nicht an den langsam einsetzenden Herbststürmen, sondern an den Nachwehen der Pandemie sowie dem Krieg von Russland in der Ukraine. Zeit zum Träumen brauchen wir trotzdem, zum Fallenlassen, auf Werte besinnen. Dafür haben Pink Floyd ihr zehntes Studioalbum aus dem Jahre 1977 noch mal veröffentlicht. Der Animals 2018 Remix beinhaltet das Originalalbum, welches 2018 noch mal neu gemixt wurde. Das Werk eroberte damals Platz 1 der deutschen Charts und zählt zu einem der Besten von Pink Floyd. 45 Jahre später gibt es das Kulturgut als Deluxe Gatefold, CD, LP, Blu-ray und SACD Version. Erstmals wurde das Album für die Progressive Rock Fans im 5.1 Surround-Sound verewigt. Die einzelnen Versionen stehen seit dem 16.09.2022 bei jedem gut sortierten Platten Dealer im Regal, die Deluxe-Version folgt Anfang Oktober.

Eingespielt hatten vor über vier Jahrzehnten Animals David Gilmour, der neben der Arbeit an der Gitarre mit seinen Vocals Höhepunkte setzte. Gleiches gilt für Bassist Roger Waters, der im Duett starke Lyrics auf den Silberling bringt. Ebenfalls mit an Bord Nick Mason am Schlagzeug, Percussion und Richard Wright an den Tasten, der ebenfalls am Mikrofon seine Vorzüge hat. Stars, so weit das Auge blickt. Animals ist ein Konzeptalbum, welches thematisch kritisch die sozialpolitischen Verhältnisse im Großbritannien der mittleren 1970er-Jahre beäugt. Technisch haben Pink Floyd mit dem Langeisen einen neuen Weg eingeschlagen. Spannend bleiben vor allem die langen Stücke Dogs, Pigs (Three Different Ones) und Sheep trotzdem. Sowohl der Start als auch das Ende werden nicht hinausgezögert und schnell vollzogen. Alleine das legendäre Cover Artwork spricht für Animals, welches aus den Händen von Storm Thorgerson stammt. Die Idee dafür hatte Roger Waters selber. Das berühmteste aufblasbare Schwein, welches zwischen zwei Schornsteinen der Battersea Power Station in London schwebt, dürfte wie die eigentliche Musik die Jahrzehnte als Kulturgut überdauern. Viel Zeitgeschichte und eine gute Remix Version, die man dieser Tage gerne auflegen kann.