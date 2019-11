Rock Center Bremerhaven: kommendes Wochenende geht´s rund

Am kommenden Wochenende haben wir gleich zwei Knaller im Petto!

15.11.2019: Dirty Sound Magnet – Transgenic Album-Release-Tour, Support Rote Planeten

Für Fans von: Led Zeppelin, Tame Impala, The Doors, Jimi Hendrix, Frank Zappa, King Gizzard, Black Sabbath, MGMT. Nach über 200 gespielten Konzerten in ganz Europa in knapp zwei Jahren, melden sich Dirty Sound Magnet mit einem neuen, faszinierenden Album zurück. Die Band ist erwachsen geworden und zählt heute zu einer der besten Livebands überhaupt.

Wer Dirty Sound Magnet noch nicht kennt, hier eine Anleitung, um einen magischen Abend zu genießen:

1. Steige in deine Zeitmaschine und reise in die 60/70’s zurück

2. Dort angekommen entführst du deine Lieblings Rock-Musiker

3. Reise mit ihnen in das Jahr 2100

4. Lasse sie eine Zeit lang den Geist des Jahres 2100 erfahren

5. Bringe sie auf die Bühne und lass Dirty Sound Magnet explodieren!

www.dirtysoundmagnet.com/

www.facebook.com/dirtysoundmagnet

twitter.com/dsmband

dirtysoundmagnet.bandcamp.com

Rote Planeten

DUNKEL WIRDS

Wenn die vier Planeten in das Licht der Bühnen tauchen und ihr Publikum mit viel Hall und melancholischen Liebeserklärungen an den Geist des Indiepops – im weitesten Sinne – in den Bann ziehen: „Liebe ist ein Song“. Nachdem sich der seit vielen Jahren Solo und in verschiedenen Konstellationen (u.a. Kosmonauten) durch den norddeutschen MusikUntergrund schlagende Sänger, Songschreiber und Gitarrist Chris Wiese mit Soundexperience Gitarrero Kai von Salzen (Paulsrekorder) zusammentut und diese ihre musikalische bis dato

Parallelwelt-Vergangenheit zu einer neuen Fusion verschmelzen lassen entstand daraus: Rote Planeten. Posthum bedurfte es jeweils nur eines Anlaufs und weniger Minuten, um mit den kurz darauf entstandenen Wohnzimmerproduktionen Riot Punk Bassistin Lena Philipp, sowie Drummer Chris Abel mit in die Partie zu ziehen. Geschichten zwischen Irrationalität und Alltag, inspiriert von den Sternstunden der Depression mit Humor, Wortwitz und Charme auf den Punkt gebracht. Eingebettet in psychedellische Soundwalls, Shoegazer, irgendwo im Niemandsland zwischen Klängen, die an Sonic Youth erinnern könnten und das Spektrum an Paten bis zu Joy Division & co. ausweiten. So entsteht Pop, eingängig, schön, sperrig. Indiepop – im weitesten Sinne. „Mit „Mir geht’s zwar schon viel besser, aber ich bin noch nicht geheilt!“ kommt die passendste Überschrift aus eigener Feder und es ist eher ein Abtauchen als ein in den Himmel schauen. Soundteppiche, die verwässern und bewölken, um einen in den richten Momenten mit Melodien zu verwöhnen und nicht zuletzt machen Bass und Schlagzeug die Richtung klar. Es geht weiter, es geht nach vorne. Weil es das muss und weil noch lange nicht Schluss ist. Weil es gerade erst los geht. Zwischen Die Nerven und Tocotronic passen sicher noch ein paar Rote Planeten!“ (http://www.oakfieldfestival.de)

Rote Planeten – Neue Wortkünstler für Zeilenzunder. Clevere deutsche Texte kleiden sich mit New Wave und Indie-Klängen und bieten musikalische melancholische Vielfalt. (…) Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich dazu geraten auch »Irres Licht«

in »Überdosis Geständnis« übergehen zu lassen. Dann wäre man als Hörer von Rote Planeten auf Spotify in einer unbemerkten Dauerschleife gefangen.

https://zeilenzunder.de/rote-planeten/

Einlass: 20 Uhr

Beginn: 21 Uhr

VVK: 8 €/ AK: 10 €

Psychedelic Rock, Alternative Rock, Dream Rock

==============================================================

16.11.2019: Sound Attack Vol. VI

Hey liebe Leute 🙂

Die Sound Attack geht in die mittlerweile sechste (!) Runde, und wir, Definition Of Insanity, laden Euch herzlich ein mit uns kräftig zu feiern!

Für uns ist diese Sound Attack etwas ganz Besonderes, denn wir feiern ein kleines Jubiläum. IHR habt es möglich gemacht, dass die Sound Attack – Bremerhaven nun zum sechsten Mal stattfinden kann, und somit ihren 1. Geburtstag feiert! Zudem erfreuen wir uns immer mehr positiver Resonanz – und das wollen wir erneut bestätigen!

Dieser Abend wird heftig! Mit Psycodia geben sich wahre Deutschrocker die Ehre und wir freuen uns extrem auf die Jungs!

Neben Definition Of Insanity, die bereits das sechste Mal die Bühne der Sound Attack entern werden, kommen zudem mit Line Of Fate wahre Heavy Metal Veteranen ins Rock Center, und nach ihrem ersten Auftritt im April, dann nun auch schon das zweite Mal. Die Resonanz war zu groß und positiv, als das wir sie nicht hätten einladen sollen. Abgerundet wird die ganze Veranstaltung durch EUCH, die Fans, die das alles möglich gemacht haben.

Hinzu wird es einige kleine Überraschungen geben und ein tolles Gewinnspiel für Euch Fans 🙂

Die Bands sind heiß, und bereit euch einzuheizen. Fehlt nur noch IHR!

Also: Kommt vorbei und feiert mit uns bis in die Nacht. Lasst uns Bremerhaven zeigen, WAS eine Sound Attack ist !

Einlass: 19:00 Uhr

Stage: 20:00 Uhr

Eintritt: VVK 6 Euro, AK 8 Euro.

Genre: Heavy Metal / Thrash Metal / Deutschrock

Präsentiert von: Leroy Lafrenz Fotografie, Rock Center Bremerhaven und Hardcore Never Dies, sowie Metalhornz Events.

Running Order:

20:00 – 21:00 = Definition Of Insanity

21:15 – 22:15 = Psycodia

22:30 – 23:30 = Line Of Fate