Heart Of A Coward: neues Musikvideo zu Isolation vom neuen Album The Disconnect veröffentlicht

Das britische Metal Quintett Heart Of A Coward veröffentlicht heute das Musikvideo zu Isolation vom neuen vierten Studioalbum The Disconnect!

Schaut euch das neue Musikvideo zu Isolation hier an:

Kauft und/oder streamt The Disconnect jetzt hier.

Heart Of A Coward touren diesen Monat zusammen mit Unprocessed durch Großbritannien!

Heart Of A Coward – The Disconnect Tour

With special guests: Unprocessed

21.11. Newcastle – Think Tank?

22.11. Edinburgh – Opium

23.11. Sheffield – Network

24.11. Leeds – Key Club

25.11. Stafford – Red Rum

26.11. Chester – Live Rooms

27.11. Cheltenham – Frog & Fiddle

28.11. Cardiff – Clwb Ifor Bach

29.11. Southampton – The Loft

30.11. Tunbridge Wells – Forum

Pressestimmen:

“…..Aufbäumend. Wütend. Mächtig. Mit ihrem Sound treffen Heart Of A Coward punktgenau. Treffen genau dort, wo es weh tut. The Disconnect sammelt die Bruchstücke der Vergangenheit auf und setzt diese neu zusammen. Dabei ist diese Veröffentlichung mehr als nur Trennung und Neuanfang. Sie ist ein Statement.“ Jea – METAL.DE

„The Disconnect ist ein Album randvoll mit dunkler Leidenschaft und Herz” – KERRANG

“Für mich ist The Disconnect eine der bisher stärksten und mitreißendsten Genre-Veröffentlichungen in diesem Frühling.“ Conny Schiffbauer / ROCKHARD

“In its genre The Disconnect it will be one of the best releases of this year, powerful, melodic and very interesting” – Metaleyes Italy

“The Disconnect ist ein leidenschaftliches Plädoyer“ – vampster.com

Tracklist:

Drown In Ruin Ritual Collapse Culture Of Lies In The Wake Senseless Return To Dust Suffocate Parasite Isolation

The Disconnect ist Heart Of A Cowards viertes Studioalbum und das Debüt des neuen Frontmann Kaan Tasan.

Einmal mehr wurden Justin Hill (Recording) und Will Putney (Mixing und Mastering) für das neue Album verpflichtet um nichts dem Zufall zu überlassen. Der Schreibprozess für The Disconnect war lang und ging Schrittweise voran beginnend im Jahr 2017.

Das Album startete mit groben Instrumentalen Ideen, erinnert sich Gitarrist Steve Haycock, „The Disconnect was not an easy process to begin with after such an extended hiatus, but once the wheels started rolling it was business as usual. Kaan was really involved with the writing process throughout which gave us a new element to focus on when writing”.

Kaan Tasan, seit 2017 in der Band bestätigt, „It was one of the most challenging and rewarding writing processes I’ve ever been involved with. Some tracks just clicked and fell into place, whilst other tracks really pushed us all creatively. It was important for us to get the best out of each other – we really did all go in on this together”.

Discussing the more conceptual aspects of the record, Schlagzeuger Chris Mansbridge kommentiert, „The Disconnect refers to the feeling of a complete lack of control over your surroundings and the powers that control your life. It’s the feeling of hopelessness, anger and an inability to relate to the world you live in. Its a record we are all extremely proud of and this marks the next chapter of Heart of a Coward.”

Seit ihrer Gründung in 2009 haben es Heart Of A Coward weit gebracht – mit höchstem Lob der Fans und Presse zugleich und ihren unzählig getourten Kilometer im Gepäck. 2009 in Milton Keynes gegründet veröffentlichten Heart Of A Coward bis zum jetzigen Tage drei Alben. Hope And Hindrance (2012), Severance (2013) and Deliverance (2015). Definiert durch ihre schiere Power und Härte werden Heart Of A Coward für ihre rasanten live Shows und mächtigen Auftritte treu in der britischen Metal Szene gefeiert. Ihr Fokus lag schon immer auf dem Produzieren von schmetternder und doch Anspruchsvoller Musik. Die Kombination aus voller Wucht und Feingefühl, geschmückt mit noch feineren emotionalen Momenten, wie persönlichen Geschichten. Mit ihrem 2018 neu dazu gestoßenen Frontmann Kaan Tasan läutet Heart Of A Coward ein neues Zeitalter der unzähligen neuen Möglichkeiten ein, die nun mit neuem kreativen Blut für sie bereit stehen.

Heart Of A Coward sind:

Kaan Tasan | Gesang

Carl Ayers | Gitarre

Steve Haycock | Gitarre

Vishal Khetia | Bass

Christopher Mansbridge | Schlagzeug

