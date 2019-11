Joe Satriani: “The Shapeshifting Tour 2020”

Einer der erfolgreichsten Instrumental-Rock-Gitarrist der Welt kommt im April 2020 für einige Konzerte wieder nach Deutschland: Joe Satriani!

Satriani hat bis jetzt über zehn Millionen Alben verkauft, zwei seiner 16 Alben wurden mit Platin, vier mit Gold ausgezeichnet, genau wie das Debüt seiner Band Chickenfoot. Allein 15 mal standen seine Werke auf der Nominierungsliste der Grammy Awards. Vor seiner Solokarriere wirkte er als Lehrer von Metallicas Kirk Hammett, Steve Vai und Testaments Alex Skolnick. Seit 1996 setzt Satriani regelmäßig seine Idee in die Tat um, mit mehreren Gitarristen durch die Welt zu touren. Seitdem hat er sich die Bühne u.a. mit Steve Vai, Michael Schenker, Steve Lukather, Yngwie Malmsteen, Robert Fripp, John Petrucci, Paul Gilbert, Steve Morse geteilt. Satrianis JS Series beim Kult-Gitarren-Bauer Ibanez ist bis heute eine der populärsten und konstantesten Verkaufserfolge der Firma. Sein letztes Album What Happens Next (in Zusammenarbeit mit Glenn Hughes und Chad Smith) erschien im Januar 2018. Im April wird Satriani nicht nur Klassiker wie Surfing With The Alien, Cherry Blossoms, Always With Me, Always With You oder Flying In A Blue Dream live präsentieren, nein, auch brandneue Stücke wird er zum Besten geben! Das neue Studioalbum wird nämlich ebenfalls im April 2020 erscheinen (Legacy/SONY).

Die Band, die Satriani live unterstützen wird, ist wie immer…..gigantisch!:

Kenny Aronoff (Drums, u.a. John Fogerty)

Bryan Beller (Bass, The Aristocrats)

Rai Thislethwayte (Keyboard, Thirsty Merc)

Joe Satriani (Guitar)

Live 2020:

15.April – Mainz/Halle45

18. April – Karlsruhe/Tollhaus

19. April – Berlin/Huxleys

20. April – Oberhausen/Turbinenhalle2

25. April – Winterbach/Salierhalle

19. Mai – Nürnberg/Löwensaal

Eventim exkl. VVK: 12. November 2019 (Dienstag) – 12:00 Uhr

Genereller VVK: 15. November 2019 (Freitag) – 12:00 Uhr