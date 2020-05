Rock Hard Festival: News zum Ticketing und Aussicht 2021

Liebe Rock Hard Festival-Freunde!

Wie Ihr sicherlich aus den Medien bereits erfahren habt, sind in Deutschland Großveranstaltungen (vorläufig) bis zum 31. August untersagt. Natürlich ist – und das hat sich ja bereits länger abgezeichnet (wir berichteten) – auch unser Familientreffen im Gelsenkirchener Amphitheater davon betroffen.

Letztlich ist die Enttäuschung unter uns Organisatoren natürlich riesig, vor allem, weil wir dieses Jahr zu Pfingsten ein besonders stimmiges Programm gehabt hätten. Die Resonanzen, auch im Vorverkauf, waren so gut wie lange nicht. Dazu kommt, dass sich einiges an organisatorischer Arbeit nun in Luft auflöst. Sowohl auf Seiten der Bands als auch beim Festival.

Aber wir alle wissen natürlich auch, dass es wesentlich Wichtigeres als ein Rockfestival gibt und derlei Risiken – und seien sie noch so unvorhersehbar – zu einer Freiluft-Veranstaltung leider dazugehören.

Wir werden 2021 den nächsten Anlauf nehmen und das Festival in dieser Form einfach ein Jahr verlegen. Diese Initiative wird von den Bands momentan sehr gut aufgenommen. Jeder möchte zurzeit verständlicherweise ein bisschen Planungssicherheit haben. Ob es trotzdem terminliche oder gesundheitsbedingte Abweichungen geben wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht vorhersehen. Wir gehen davon aus, dass das letzte Line-Up zunächst einmal Bestand hat und haben unseren Ticket-Shop wieder eröffnet.

Die bei Rock Hard bereits erworbenen Hard-Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wir stellen deshalb auch keine Gutscheine aus, die nur unnötige Resourcen verbrauchen. Auch die Tickets, die ab jetzt für 2021 erworben werden, enthalten als Aufdruck das Jahr „2020“.

Weitere Fragen zum Thema beantworten wir Euch gerne ab Montag, dem 11. Mai unter

0231 – 56 20 14 – 20 (10-17 Uhr) oder versand@rockhard.de

Fans, die ihr Ticket bei anderen Anbietern erworben haben, wenden sich bitte direkt dorthin. Auf das Prozedere dieser Vorverkaufsstellen haben wir keinen Einfluss.

Pfingsten 2021 ist vom 21. bis 23. Mai. Wir werden uns – wie immer – alle Mühe geben, die Sicherheit unserer Besucher bestmöglich zu gewährleisten.

Wir freuen uns wie verrückt darauf, mit Euch ENDLICH wieder die Hütte zu rocken!

Eure Rock Hard-Crüe