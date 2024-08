Rolo Tomassi: haben erste Single „Aftermath“ vom neuen Album veröffentlicht

Die britische Progressive-Metal-Band Rolo Tomassi kündigt ein neues Livealbum mit dem Titel Live At The Electric Ballroom an, das am 27. September 2024 über MNRK Heavy erscheint. Das 15-Track-Album wurde bei einer Headliner-Show am 15. Februar 2023 im Londoner Electric Ballroom aufgenommen. Das Set zeigt Rolo Tomassi in ihrer dynamischsten und hypnotischsten Form.

Die erste Single Aftermath ist gestern erschienen. Ursprünglich auf dem 2018 erschienenen Album Time Will Die And Love Will Bury It veröffentlicht, intensiviert diese Live-Version die melodische und mitreißende Klangwelt der Band.

Sänger/Keyboarder James Spence sagt dazu: “Since its release, this song has been an audience favourite along with a rare opportunity for a sing-along. It remains an outlier in our material, but in the context of a full set, it always feels like an elevated moment. Our band has always been about stark contrasts, and this is a perfect example of that.“

Rolo Tomassi haben 17 Jahre damit verbracht, die Meute anzuführen, anstatt ihr zu folgen, und auf ihrem jüngsten Album Where Myth Becomes Memory haben sie mit mehr Gelassenheit und Entschlossenheit geführt als je zuvor. Das Album diente als letzter Teil einer unbeabsichtigten Trilogie, die mit Grievances von 2015 begann und mit Time Will Die And Love Will Bury It von 2018 fortgesetzt wurde.