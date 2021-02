Sainted Sinners: veröffentlichen „40 Years“ vom Album „Unlocked & Reloaded“

Die Sainted Sinners lassen sich in der aktuellen Zeit nicht stoppen und veröffentlichen mit 40 Years ein Video zu einem Song, der ihnen nach eigener Aussage sehr am Herzen liegt – ist es doch eine Reminiszenz an die „gute alte Zeit“ in der sie nicht nur musikalisch groß geworden sind.

Frank Pané (auch Bonfire und Dark Blue Inc.) scheint seine Wunschbesetzung gefunden zu haben. Für das dritte Album Unlocked & Reloaded wurde das Line-Up noch mal stark verändert. Dabei begeistert ihn die Individuelle Kreativität der neuen Bandmitglieder, die in Zukunft das Lebensgefühl #theessenceofrocknroll am Leben erhalten sollen.

Das Album erschien auf CD und digital (https://backl.ink/143153606) sowie als streng limitierte Sammlerbox nur bei El Puerto Records https://el-puerto-records.com/SaintedSinners

Unlocked & Reloaded Tracklist:

1. Same Ol’ Song

2. Standing On Top

3. Early Light Of Day

4. 40 Years

5. The Hammer Of The Gods

6. Free To Be

7. I Can’t Wait

8. Stone Cold Sober

9. Call It Love

10. Wall Of Sound

11. Farewell To Kings

Sainted Sinners sind:

Frank Pané – Guitars

Jack Meille – Vocals

Berci Hirleman – Drums

Ernesto Ghezzi – Keyboards

Rico Bowen – Bass

Mehr Info:

https://www.facebook.com/SaintedSinners/

https://www.instagram.com/saintedsinners

Quelle: El Puerto Records