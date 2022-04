Sandberg A/S – Bluetooth Headset ANC FlexMic

Hersteller: Sandberg A/S

Typ: Bluetooth Headset ANC FlexMic

Bluetooth Chip: Realtek RTL8773

Speaker size: 40 mm

Speaker size: 40 mm Impedance: 32 Ohm

Impedance: 32 Ohm Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz

Frequency Response: 20 Hz – 20 kHz Sensitivity: 110 dB +/- 3dB

Sensitivity: 110 dB +/- 3dB Built-in Rechargeable Li-On Battery: 300 mAh

Built-in Rechargeable Li-On Battery: 300 mAh Working time per charge: Appr. 13 hours

Working time per charge: Appr. 13 hours Charging Time: 2 hours

Charging Time: 2 hours Charging input port: USB-C

Charging input port: USB-C Wireless range: 10 meters

Wireless range: 10 meters Length of microphone arm: 14 cm + 3 cm plug

Gewicht: 211 g

Link: https://sandberg.world/de-de/product/bluetooth-headset-anc-flexmic

Preis: 84,99 € (UVP)

Unser Partner Sandberg A/S aus Dänemark, hat uns ein weiteres Produkt aus seinem Hause für unsere Tech-Checks zukommen lassen, welches wir euch jetzt direkt vorstellen möchten. Das Bluetooth Headset ANC FlexMic ist eine Alternative für alle Gamer, Homeoffice-Gestraften und geeignet für den privaten Gebrauch. Die Lösung von Sandberg A/S schielt auf den niedrigeren Preissektor, mit knapp unter 100 Euro soll jedoch das Niveau gehalten und der Käufer nicht nur durch die fünf Jahre Garantie begeistert werden. Im stilechten Design des Technikunternehmens kommt das Headset im hellblauen Karton mit dunklen Ornamenten. Der Blick wandert jedoch rasch auf die technischen Daten, die wir jetzt in den Vordergrund schieben werden.

Das Bluetooth Headset ANC FlexMic fungiert, wie es der Name schon sagt, kabellos über Bluetooth, kann kinderleicht und schnell mit allen Geräten verbunden werden und setzt auf einen 13 Stunden starken Akku, der per USB-Kabel aufgeladen wird. Mit 10 Meter Bluetooth-Empfang, 211 g Gewicht und dem flexiblen Mikrofon kann man schnell punkten. Die ANC+ENC Geräuschunterdrückung soll die Hörqualität verbessern und lästige Störungen verdrängen. Das abnehmbare, flexible Boom-Mikrofon hat Vorteile im Handling – innerhalb von einer Sekunde kann man das Headset zum Kopfhörer umfunktionieren. Leider ist der Klang für den Gesprächspartner etwas schwächer als die bereits getesteten Mikrofone aus der Sandberg Familie. Die Over-Ear-Ohrmuscheln, die für meinen Geschmack zu weich geraten sind und schwammig auf dem Ohr sitzen, überzeugen nicht wirklich. Etwas zu weich sitzen sie jedoch bequem und schlucken die Außengeräusche. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Tatsache, dass die eigene Stimme so verändert beim Sprechen am Anfang zum Störfaktor wird. Das Phänomen, dass die eigene Stimme komisch klingt, hatten wir in unseren Tech-Checks bislang noch nicht und beeinflusst die Bewertung leider negativ.