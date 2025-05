Santiano am 17.05.2025 auf dem Kalkberg in Bad Segeberg

Es ist der Auftakt zur Santiano Open Air Saison 2025. Nicht ganz 10.000 Fans sind in die Kalkberg-Arena gekommen, in der normalerweise die Karl-May-Festspiele stattfinden. Bereits seit fünf Monaten heißt es „Sold Out“ am Kalkberg, obwohl die Tickets nicht gerade im Low Budget Bereich sind. Minimum 80,40 Euro muss man auf den Tisch legen, um dabei sein zu dürfen. Einen Support gibt es heute nicht. Der Bühnenaufbau ist aufwendig, da alles händisch in den Grund der Arena transportiert werden muss. Dazu muss alles wetterfest sein, da unser norddeutsches Klima schon so manche Technik ruiniert hat. Dafür bekommt man eine Location, die einzigartig ist. Der Kalkberg, bekannt für seine Fledermauspopulation, ist auch der Grund für den frühen Beginn sowie die dezimierte Lautstärke. Waren früher Stars wie Joe Cocker und David Bowie und später Peter Maffay in der Arena zu Gast, sind es nun hauptsächlich Comedians und Gesellen der Schlagerbranche. Mein letztes Konzert in der Kalkberg-Arena war tatsächlich 1985 ein Minifestival mit Chris De Burgh, Rick Springfield und eben Joe Cocker. Grund genug, sich mal des Phänomens Santiano anzunehmen. Der wohl bekannteste Musikexport Schleswig-Holsteins taucht bereits viermal in meiner persönlichen Liste auf. Immer wieder in Wacken beim W:O:A stand ich bei den Gute-Laune-Musikern vor der Bühne. War es 2012, 2013 und 2014 noch die kleinen Bühnen um die Wikinger– oder Beergarden-Stage, begeisterten sie 2023 vor der Harder Stage Zehntausende Metalheads. Heute ein grundlegend anderes Publikum. Ob groß oder klein, ob Kind oder Oma und Opa. So gemischt habe ich selten ein Publikum erlebt. Generationenübergreifend werden die hauptsächlich maritimen Songs beklatscht, mitgesungen oder abgetanzt.

Bereits beim zweiten Song Gott Muss Ein Seemann Sein sitzt der Großteil nicht mehr auf seinen Plätzen. Während ich noch mit der zweimeterzwanzig hohen Bühne hadere, um ein paar brauchbare Bilder zu bekommen, feiert die Menge bei Feuersäulen und blauem Licht die Songs ab. Björn Both hält sich im Schnack auf, wird angestupst. So erfahren wir jedenfalls, dass irgendwo auf dem Gelände Arved Fuchs mit seiner Expeditionscrew zu Gast ist. Santiano unterstützen seine Aktion genauso, wie die Deutsche Gesellschaft zur Seenotrettung, kurz DGzSR, die ebenfalls auf dem Gelände Spenden sammeln darf.

Wie üblich ist der Fotografenjob nach drei Liedern erledigt. Mehr gönnt man uns auch heute nicht. Ich verschließe meine Ausrüstung und hau mir auf dem Weg zurück in die Arena noch ein Getränk in den Kopf. Das Auf und Ab der steilen Arena ist nichts für alte Leute wie mich und strengt an. Als ich zurück bin, sind aus dem 500 Meilen Song auch bei Santiano bereits 1.000 Meilen geworden. Wenn Die Kälte Kommt darf natürlich nicht ohne Schnee-(Schaum-)Kanone gespielt werden. Ein wenig dezente Show gehört dann doch dazu. Beim Song Könnt Ihr Mich hören fallen rote Leuchtkugeln vom Dach der Bühne, bei Sieben Jahre und Angekommen schießen Flammen empor. Zum Abschluss des offiziellen Teils kommt beim letzten Song Es Gibt Nur Wasser dann noch einmal Pyro zum Einsatz. Knapp zwei Stunden sind nun schon um. Noch immer bringen die Songs irgendwie Bock und verbreiten gute Laune. Da ich die Setliste schon vorab bekommen habe, kann ich mich nun schon mal zum Berg-erklimmen aufmachen. Es ist merklich abgekühlt. Von den ursprünglichen 20 Grad und Sonnenschein sind nur noch 12 Grad und Dämmerlicht übrig. Oben zieht dazu noch ein eisiger Wind durch die Zuschauerreihen. Becher abgeben und die letzten Zugaben genießen. Bei Diggy Liggy Lo, einem Doug Kershaw Cover, nutze ich meinen Vorsprung und entgehe dem Abreisestress. Beim Einsteigen in mein Auto höre ich noch leise die Pyros bei Hoch Im Norden und trete meine Heimreise genau dorthin an.

Fazit: Santiano funktionieren immer. Egal, wer davor sitzt oder steht, gute Laune ist vorprogrammiert. Eine tolle Location lädt ein, wiederzukommen. Einziger Kritikpunkt ist, dass die Gäste für alle nach oben auf den Vorplatz müssen. Die beschwerlichen Treppen verleiden es, sich mal eben ein Getränk zu holen. Hier sollte vielleicht mal Personal gesucht werden, die wie bei vielen Großveranstaltungen auch, mit Rucksäcken ausgestattet Getränke auf den Rängen anbieten.

Santiano sind auch 2026 in der Kalkberg-Arena zu Gast. Der Vorverkauf für den 9. Mai ist mit dem Ende des diesjährigen Konzerts gestartet. Ich jedoch habe mich zu Fury In The Slaughterhouse angemeldet, die bereits am 1. Mai 2026 hier zu Gast sind.