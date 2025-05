Ashen: veröffentlichen neue Single und kündigen Debütalbum an

Die aufstrebende Metalcore- und Hard-Rock-Band Ashen hat neben ihrer neuen Single und dem Musikvideo für Cover Me Red ihr mit Spannung erwartetes Debütalbum mit dem Titel Chimera angekündigt, das am 13. Juni über Out Of Line Music erscheinen wird. Dies geschieht kurz vor ihrem Auftritt beim Hellfest.

Seht euch die neue Single und das Video Cover Me Red hier an:

Chimera ist der Klang eines Selbst, das sich in zwei Teile spaltet. Die moderne Metalcore-Band Ashen, die aus dem Pariser Underground hervorgeht, definiert das Genre der schweren Musik neu. Auf ihrem Debütalbum Chimera stellen sie sich nicht nur als Band vor, sondern öffnen ein ganzes Universum, das aus Angst, Ekstase, Wahn und Klarheit zusammengenäht ist. Dieses Album ist alles andere als vorhersehbar – es ist Metalcore durch ein Kaleidoskop: filmisch, instabil und wunderschön krankhaft.

Chimera ist ein brutaler, aber schöner Abstieg in begrabene Emotionen und eine Suche nach etwas Echtem unter dem Lärm – eine langsame Transformation, als würde man zusehen, wie sich das eigene Spiegelbild in etwas Unbekanntes, etwas Wahrhaftigeres verwandelt.

Die Produktion bleibt der Seele treu und neigt sich dem modernen Maximalismus zu; jeder Fehler, jeder Drop, jeder Moment der Wall-of-Sound fühlt sich absichtlich an. Man kann die Fingerabdrücke einer Band hören, die besessen von Details ist, nicht nur im Klang. Lyrisch ist Chimera eine Studie über das Werden: Was passiert, wenn man gezwungen ist, sich der verzerrten Version seiner selbst zu stellen, die der Schmerz im Laufe der Zeit aufbaut.

Wenn der letzte Track endet, ist man nicht mehr derselbe. Also verlieren Sie sich und finden Sie vielleicht etwas Echtes auf der anderen Seite…

Chimera – Tracklist:

1. You Were Always Here

2. Meet Again

3. Chimera

4. Crystal Tears

5. Oblivion

6. Chimera’s Theme

7. Cover Me Red

8. Altering

9. Desire

10. Sacrifice

11. Clone Of A Clone

12. Living In Reverse

Erlebt Ashen live:

17 May – Le Ziquodrome, Compiègne (FR) – Headline

24 May – Artificial Waves Festival, Tours (FR)

22 June – Hellfest, Clisson (FR)

10 August – 666 Festival, Cercoux (FR)

12 August – La Maison Bleue, Strasbourg (FR) – w/ August Burns Red

19 September – Le Molotov, Marseille (FR) – Headline

20 September – Rock n’Eat, Lyon (FR) – Headline

24 September – Le Rex, Toulouse (FR) – Headline

25 September – Sortie 13, Pessac (FR) – Headline

26 September – Le Ferrailleur, Nantes (FR) – Headline

05 October – Le Botanique (Rotonde), Bruxelles (BE)

09 October – La Bulle Café, Lille (FR) – Headline

10 October – La Maroquinerie, Paris (FR) – Headline

18 October – Le Chaudron, Le Mée-sur-Seine (FR) – Headline

29 November – Rock en Tête, Montendre (FR)

Ashen sind:

Clem Richard – Gesang

Niels Tozer – Gitarren

Antoine Zimer – Gitarren

Thibaud Poully – Bass

Tristan Broggia – Schlagzeug

Ashen online:

https://www.facebook.com/ashenfr/

https://www.instagram.com/ashen.band/