Deadlands: kündigen Konzept-EP an und veröffentlichen Single „Limbo“

Die New Yorker Band Deadlands befasst sich mit Stress, Angst, Zweifeln und Trauma durch unvergesslichen Melodic Metalcore, der ihre neue EP Seven prägt.

Vergangenen Mittwoch haben Deadlands das Video zur neuen Single Limbo veröffentlicht, das die Todsünde der Lust thematisiert. Gründungsmitglied und Frontfrau Kasey Karlsen präsentiert sich darin in ihrer bisher vielseitigsten Form und mischt melodischen Gesang mit gruseligen Growls. Seht euch das Video hier an:

Seven ist ein Konzept-EP, bei dem jeder Song mit einer der sieben Todsünden in Verbindung steht. Die Veröffentlichung erfolgt am 27. Juni über Spinefarm.

Kasey Karlsen erklärt zur EP: „Seven explores the seven deadly sins, intricately woven into the fabric of a metalcore soundscape that resonates. Each track serves as a chilling personification of these ancient vices, inviting listeners into a world steeped in despair and moral decay. The goal is to hold a mirror to ourselves and deconstruct the things that breed evil in the soul.“

Zur Single und dem Video sagt sie: „Limbo describes the story of falling in love with someone who is purely using you to satisfy their own desires. The purpose of this song is to focus on the destructive aspects of lust and how it can not only hurt someone else but also lead to self-destruction whether you’re the one with the feelings or not. We’ve all had the experience of wanting to hold onto something that feels so right, even when you know it could end badly.“

Seven -Tracklist:

1. Villain

2. Die In Paradise

3. MORE!

4. Limbo

5. Kundalini (feat. The Pretty Wild)

6. Wither

7. House Of Cards

Die Band Deadlands aus New York bringt frische und unerwartete Energie in den traditionellen Post-Hardcore. Frontfrau Kasey Karlsen ist es gewohnt, ihre Karten offen auf den Tisch zu legen. Seit ihrer Schulzeit schreibt sie über toxische Beziehungen, Freundschaften, Schwierigkeiten und aktuelle Ereignisse – kurz gesagt, über all die Themen, die ihr am Herzen liegen. Zudem hat sie über eine Million Follower auf verschiedenen Plattformen, was auf ihren fesselnden Content zurückzuführen ist. CJ Arey, professionell bekannt als No Shade, kreiert Melodien für Gitarre und Bass und bringt gleichzeitig seine eigene Note mit Trap- und filmischen Referenzen in die Musikproduktion ein.

2024 headlinete die Band Shows in den Vereinigten Staaten und trat unter anderem beim Louder Than Life, Aftershock und Blue Ridge Festival auf. Fans von Bands wie Asking Alexandria, Motionless In White, Escape The Fate, Falling in Reverse, Wage War und Bring Me The Horizon werden sich von Deadlands magisch angezogen fühlen.

Deadlands online:

https://deadlandsband.com/

https://www.facebook.com/deadlandsbandny/

https://www.instagram.com/deadlandsband/