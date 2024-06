Zwischen den vielen Konzerten und Festivals jetzt im Sommer gilt es noch, das eine oder andere Review zu interessanten Veröffentlichungen zu machen. Dieses Mal ist es mit Lazarus von Sautrus ein Album einer Psychedelic Stoner Band aus Osteuropa.

Die aus Danzig (Polen) stammende Band Sautrus hat seit ihrer Gründung 2010 mit dem hier vorliegenden Werk Lazarus Dilemma bereits insgesamt vier Alben am Start. Die drei Vorgängeralben nennen sich Reed:chapter 1 (2014), Anthony Hill (2017) und M.A.P. (2020).

Auf dem aktuellen Album Lazarus Dilemma mischen sie verschiedene Sub-Genres und gehen dabei recht experimentell vor. Auf Lazarus Dilemma sind psychedelischer Rock und harte Stoner Riffs genauso vorzufinden wie vereinzelte Passagen aus Indie und Post Rock.

Inhaltlich wird eine mystisch christliche Geschichte erzählt. „After losing his children and being abandoned by his wife, Lazarus falls into deep depression and decides to take his own life. However, Jesus restores him to life, granting him immortality. Now, Lazarus travels through time and space, seeking revenge on Jesus. He traverses cybernetic cities, the Mississippi Valley, mysterious caves, and other places, ultimately confronting the modern legions of technological Jesus.“

Die Stimme des Sängers und Frontmanns Weno Winter ist recht auffällig und dominiert die Songs recht stark. Sautrus beweisen durch ihren Genremix auf Lazarus Dilemma eine hohe Eigenständigkeit und sind nicht unbedingt leicht mit ihren Songs in eine (Stoner) Ecke zu drängen. Ob Sautrus allerdings mit ihrem mystisch unberechenbaren und schwer einzuordnenden Sound die Fans überzeugen können oder diese damit wie die Figur des Lazarus in ein Dilemma stürzen, bleibt abzuwarten.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Sautrus – Lazarus Dilemma in unserem Time For Metal Release-Kalender.