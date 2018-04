Die bayerischen Black Metaller SCHRAT werden in Kürze ihr neues Album „Alptraumgänger“ via Folter Records veröffentlichen. Nachdem mit den letzten beiden Alben und der „Artefakt“-EP das Interesse an der Band enorm gewachsen ist, ist die Neugierde auf etwas Hörbares enorm angestiegen – nun haben SCHRAT ein Video zum Titeltrack „Alptraumgänger“ veröffentlicht, das hier zu finden ist:

