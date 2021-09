Serious Black: kehren mit neuer Single „The Story“ zurück

Die internationale Power-Metal-Formation Serious Black kehrt mit neuem Sänger und einem neuen Album zurück. Ihre erste Singleauskopplung The Story gibt einen ersten Einblick in das emotionale und zum Teil sehr private Album Vengeance Is Mine. Das Album erscheint am 25. Februar kommenden Jahres.

Die Ballade ist ursprünglich bekannt durch die US-amerikanische Singer-Songwriterin Brandi Carlile. Es ist ein ruhiges und doch kraftvolles Werk, das international für Aufsehen sorgte, ob es nun Charterfolge in Single Charts sind oder auch die Verwendung des Songs bei der erfolgreichen TV-Serie Grey‘s Anatomy.

Mit dem neuen Song kommt eine ungeahnte Seite von Serious Black zum Vorschein, die man bisher nur selten von der Band zu Gesicht bekommen hat.

The Story ist der Startschuss für das bisher emotionalste und zugleich ideenreichste Werk der Power-Metal Band. Nikola Mijić, das neuste Mitglied und neuer Frontmann der Gruppe, verleiht dem Stück durch seine Stimmengewalt den letzten Schliff.

Das Lyric-Video zu The Story sorgt durch private Fotos und Einblicke in die Studioaufnahmen für Intimität – und stimmt die Fans dadurch aufs kommende Album ein.

The Story ist erst der Anfang: Geplant sind noch drei weitere Singleauskopplungen, die mehr Einblicke in das kommende Album bereithalten.

Auch in diesen Tracks geht es textlich in für die Band bislang unerforschte Tiefen. Bassist und Gründer Mario Lochert sagt dazu: „Wie nie zuvor habe ich diesmal Einblicke in mein Inneres und mein Privatleben zugelassen, also: wie ich denke, wie ich fühle, wie ich bin, und wie schwierig es sein kann, eine Band am Laufen zu halten, wenn es einem selbst nicht gutgeht. Die Texte auf Vengeance Is Mine spiegeln die zurückliegenden vier, fünf Jahre wider. Dies wiederum hatte natürlich Auswirkungen auf das Songwriting, das noch intensiver und emotionaler geworden ist.“

Produziert und gemischt wurde Vengenance Is Mine von Lochert in den Serious Black-Studios in Kirchseeon. „Diesmal haben wir wirklich an jeder Stellschraube gedreht, um das bestmögliche Resultat zu bekommen“, sagt Lochert und fügt hinzu: „Ich denke, der große Aufwand hat sich nachweislich gelohnt!“

Serious Black sind:

Nikola Mijic – Vocals

Dominik Sebastian – Guitar

Bob Katsionis – Guitar

Mario Lochert – Bass

Rami Ali – Drums

