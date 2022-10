Skald am 23.10.2022 im Berliner Columbiatheater

Event: Skald Tour 2022

Bands: Skald, Guilhem Desq (Support)

Ort: Columbiatheater Berlin

Datum: 23.10.2022

Genre: Folk (Metal), Neofolk

Christophe Voisin-Boisvinet widmet sich mit seinem Gesangstrio Skald den nordischen Mythen, Klängen und Sagen der Wikinger. Als Skalden bezeichnet man traditionelle Geschichtenerzähler, die von eben diesen Mythen Skandinaviens erzählen. Passend also für das Musikprojekt, welches wir heute in Berlin live erleben werden. Die drei Sänger Justine Galmiche, Pierrick Valence und Mattjö Haussy stammen zwar aus unterschiedlichen musikalischen Hintergründen, haben aber die skandinavische Kultur gemeinsam. Mithilfe von traditionellen Instrumenten und der altnordischen Sprachen schaffen sie beeindruckende Liedkunstwerke, die für einige Gänsehautmomente sorgen werden. Doch auch das eine oder andere Cover befindet sich unter ihren Songs. Dazu dann aber später mehr. Begeistern konnte die insgesamt aus fünf Musikern bestehende Formation schon auf diversen Metalfestivals. Heute stehen sie im Programm des Berliner Columbiatheaters.

Kurz vor Konzertbeginn stehen wir auch schon mit der Kamera in der Hand einsatzbereit vor der Bühne.

Als Support haben sich Skald den Ausnahmekünstler Guilhem Desq mit in den Tourbus gepackt. Mit seiner elektrischen Hurdy Gurdy, einer traditionellen Drehleier, und einem Loop erzeugt er unglaubliche Klangwelten aus allerhand Genres. Guilhem ist das erste Mal in Berlin und das Publikum schwer begeistert. Nur ungern lassen die Zuschauer im Columbiatheater den Franzosen nach dreißig Minuten Show gehen.

Punkt 21 Uhr ist es dann auch schon so weit. Skald betreten die Bühne und sorgen umgehend für ausgelassene Stimmung. Schon optisch versetzen die Musiker ihr Publikum in die Wikingerzeit. Neben den historischen Outfits und Auftreten, schmücken auch die Bühne allerhand historische Instrumente. Die Songs haben Soundtrackcharakter und natürlich kann und muss man irgendwie an die Vikings Serie denken. Neben dem akustischen Genuss sind es aber vor allem die Künstler selbst, die den Zuschauerblick regelrecht an die Bühne kleben.

Passend haben diese Skalden auch eine unglaubliche Präsenz und es ist schwer, wirklich alles, was auf den Brettern passiert, gleichzeitig einzufangen. Eine unvergleichliche Energie strahlt von der Bühne aus ins Publikum. Rituell und hypnotisierend ziehen sie ihre Zuschauer in ihren Bann.

Skald spielen heute vor allem Stücke aus dem aktuellen und erfolgreichen Album Vikings Chant, das neben Eigenkompositionen auch Cover wie Seven Nation Army, Riders On The Storm oder High Hopes in der Trackliste hat.

Nach gut einer Stunde ist der Auftritt auch schon vorbei und Skald verabschieden ihr Berliner Publikum an diesem Sonntagabend. Nach der Show hatten die Besucher noch Gelegenheit, den Support am Merchstand zu treffen und sich über sein ganz unkompliziertes Instrument, wie er zuvor scherzte, zu plaudern. Wir machen uns aber direkt auf den Heimweg und haben irgendwie Lust, mal wieder eine Folge Vikings anzuschauen.