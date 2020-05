Steady: „This Is Metal“ T-Shirt Verlosung – die Gewinner stehen fest

Liebe Fangemeinde und liebe neue Fördermitglieder,

wir haben uns über die rege Teilnahme an unserem Gewinnspiel und eure Unterstützung sehr gefreut. Daher haben wir kurzerhand beschlossen, dass wir hier vier, statt nur zwei Gewinner unserer This Is Metal T-Shirts ziehen. Ob du gewonnen hast, erfährst du in einer Mail. Checke also schnell dein Postfach.