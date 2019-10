Steel Panther – Heavy Metal Rules Tour 2020

Wow, das ging schnell! München ist heiß auf die ungekrönten Könige des Hollywood-Glam-Metal. Da die Tickets für das Konzert in München knapp werden, legen Steel Panther schnell mit einer Zusatzshow am 30. Januar nach, um die ungestillte Nachfrage der Fans befriedigen zu können. Special Guest der Shows ist die englische Rock-Band Wayward Sons. Für die beiden Kölner Konzerte am 9. & 10. November in der Essigfabrik gilt auch das Credo der schnellen Ticketsicherung, denn hier sind nur noch wenige Restkarten verfügbar.

Tickets für die Zusatzshow in München sind ab sofort unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Tourankündigung

Weitere Informationen unter: www.steelpantherrocks.com