Stone Temple Pilots präsentierten ihren neuen Lead-Sänger während einer Sondersendung auf dem Sender SiriusXMs Volume (Kanal 107) mit dem Titel Stone Temple Pilots Reborn aus dem Troubadour in Los Angeles am 14. November. Das gesamte Konzert wird am Freitag, dem 17. November, um 23 Uhr MEZ (5 pm Eastern Standard) exklusiv über SiriusXM übertragen und kann auch über Howard Sterns Howard 101 Channel sowie über Lithium (Kanal 34) empfangen werden. Auch über die SiriusXM-App und www.siriusxm.com ist es möglich, den Gig zu verfolgen.

Die Show markiert den Beginn einer neuen Reise für die Band, die bereits im vergangenen Jahr anfing, als die DeLeo-Brüder und Kretz die weltweite Suche nach einem neuen Sänger starteten, der mit ihnen Songs schreiben, Aufnahmen machen und auf Tour gehen sollte.

„Wir wollten jemanden, der nicht nur unseren alten Songs gerecht wird, sondern auch neue Songs schreibt und einen anderen Weg nach vorn mit uns entwirft. Es hat ein Weilchen gedauert, aber schließlich haben wir unseren Mann gefunden“, erklärte Dean.

Etwa 15.000 Online-Bewerbungen gingen bei dem Trio ein, bevor knapp über 30 Sänger zu persönlichen Auditions in das Studio 606 nach Los Angeles eingeladen wurden. Gutt war erst am allerletzten Tag der Auditions dran und ironischerweise war er der einzige, der keine Musik über das Netz schickte. Stattdessen wurde er eingeladen, nachdem Robert DeLeo nach einer Show mit den Hollywood Vampires in Detroit von Gutt gehört hatte.

„Nenn es einen glücklichen Zufall“, meint Robert. „Es war sofort klar, dass Jeff den Stimmumfang hat, um gesangliche Herausforderungen bei Songs wie Piece Of Pie und Interstate Love Song zu meistern. Aber wir entdeckten auch, dass er ein gutes Ohr für Melodien hat und weiß, wie man einen Song schreibt.“

Im September 2016 begannen alle vier zusammen mit der Arbeit und verbrachten die folgenden Monate damit, bestehende Songideen auszuarbeiten und neue Songs zu schreiben. „Die Chemie stimmte von Anfang an, und Jeff entwickelte eine großartige Melodie nach der anderen. Am Ende hatten wir 14 Songs fertig, und das sind mehr, als Stone Temple Pilots jemals für ein einziges Album aufgenommen haben“, so Kretz.

In dieser Hinsicht ist Gutt also für die unvermeidbaren Vergleiche mit dem STP-Originalsänger Scott Weiland gerüstet, der tragischerweise im Dezember 2015 verstarb.

„Niemand wird je in Scotts Fußstapfen treten können, und ich werde es auch gar nicht versuchen – er ist eine Legende. Aber diese Songs verdienen es, auf die Bühne zu kommen, und die Leute wollen sie auch hören. Ich fühle mich sehr geehrt, dass die Jungs mich dafür ausgesucht haben, das Vermächtnis der Band weiterhin auszubauen“, so Gutt.

Zurzeit ist das frisch zusammengeschweißte Quartett damit beschäftigt, die neuen Songs zu mixen, und plant, das bisher titellose Album bis Anfang 2018 fertigzustellen. Es wird dann das siebte Studioalbum seit dem Multiplatin-Album Core sein, und zudem das erste Full-Length-Album seit Stone Temple Pilots von 2010. Es wird über Atlantic/Rhino erscheinen und die bisher 25 Jahre währende Zusammenarbeit mit Atlantic weiterführen.

