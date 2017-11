Die Neuseeländer von Die!Die!Die! haben am 06.10. ihr Album Charm.Offensive veröffentlicht, passend dazu kommen sie jetzt auf Tour nach Europa! Die Tour startet nächste Woche, am 21.11. in London! Hier sind die Daten:

21.11.2017 (UK) LONDON, SHACKLEWELL ARMS

22.11.2017 (FR) RENNES, BAR HIC

23.11.2017 (FR) ANGERS, JOKERS PUB

24.11.2017 (FR) STRASBOURG, SALLE DES COLONNES

25.11.2017 (FR) LILLE, FESTIVAL TOUR DE CHAUFFE

26.11.2017 (FR) PARIS, BATOFAR

27.11.2017 (BEL) BRUSSELS, MAGASIN 4

28.11.2017 (GER) HAMBURG, HAFENKLANG

29.11.2017 (GER) BERLIN, WESTGERMANY

30.11.2017 (PL) KRAKOW, KLUB RE

01.12.2017 (CZ) PRAGUE, POTRVA

02.12.2017 (GER) ERFURT, FRAU KORTE

03.12.2017 (GER) NÜRNBERG, K4

04.12.2017 (GER) DRESDEN, GROOVESTATION

05.12.2017 (GER) LEIPZIG, NATO

06.12.2017 (CZECH) BRNO, KABINET MUZ

08.12.2017 (RUS) MOSCOW, SHAGI

09.12.2017 (RUS) SKT. PETERSBURG, LES#

