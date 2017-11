Then Comes Silence: Tour startet heute

Die schwedischen Post-Punk-/Dark-Wave-Maestros Then Comes Silence starten heute im Hamburger Hafenklang ihre Europa-Tour zum brandneuen Album Blood.

Then Comes Silence live:

15.11. D Hamburg – Hafenklang

16.11. D Bochum – Rockpalast

17.11. D Berlin – Slaughterhouse

18.11. D Würzburg – Labyrinth

20.11. CH Wetzikon – Hall Of Fame​

21.11. D Frankfurt – Das Bett

22.11. B Oosterzele – Den Amb8

23.11. D Osnabrück – Bastard Club !!!NEW!!!

24.11. D Leipzig – Hellraiser

25.11. D Bielefeld – Nr. z. P.

26.11. NL Rotterdam – Wavefest

Das Album wurde vom Sonic Seducer zum Album des Monats gekürt und von der Fachpresse hochgelobt.

Auch Musikerkollegen zeigen sich ob des düsteren Appeals der intensiven Musik beeindruckt…

The 69 Eyes-Sänger Jyrki69 sagt: „Ich bin Fan! TCS sind die wichtigste Dark-Rock-Band seit zwei Jahrzehnten!“

Dani Filth von den britischen Dark/Extreme-Metal-Legenden Cradle of Filth: „Ich liebe es! Das erinnert mich an Post-Punk-Bands wie The Mission, Generation X, New Model Army, Christian Death, gemischt mit der letzten In Solitude! Super!“

Blood ist ab sofort als edles Digibook sowie auf blutrotem und schwarzem, 180g schwerem Vinyl erhältlich. Bestellt Blood hier.

Bestellt oder streamt Blood hier digital.

Die Tracklist des Albums liest sich wie folgt:

01. The Dead Cry For No One

02. Flashing Pangs Of Love

03. Strange Kicks

04. My Bones

05. In Leash

06. Choose Your Poison

07. Good Friday

08. The Rest Will Follow

09. Magnetic

10. Warm Like Blood

11. Mercury

Limited 1st Edition Bonus Track

12. Into Death Alone

Mehr zu Blood:

The Dead Cry For No One music video: https://youtu.be/HhpiPB_C7gk

Strange Kicks lyric video: https://youtu.be/BZIbAY3sik8

Good Friday music video: https://youtu.be/e2G8xkHQO30

Warm Like Blood animated video: https://youtu.be/X45FXrckhsg

Albumtrailer #1: https://youtu.be/fbveym3rR3Q

Albumtrailer #2: https://youtu.be/LGkuJId_Y3g

Albumtrailer #3: https://youtu.be/bo5SFsLMJa0

Albumtrailer #4: https://youtu.be/4pLq54ns4J0

Album Trailer #5: https://youtu.be/2vPmNRnF99I

Track By Track #1: https://youtu.be/Kwu2IpG_nas

Track By Track #2: https://youtu.be/XzIVLWOH0ZQ

Then Comes Silence wurden 2012 in Stockholm von Sänger und Hauptsongwriter Alex Svenson gegründet. Die Band hat seitdem bereits drei Alben veröffentlicht und sich eine stetig wachsende Fangemeinde innerhalb der internationalen Szene erarbeitet.

Then Comes Silence sind:

Alex Svenson | vox, bass, synth

Seth Kapadia | guitars

Jens Karnstedt | guitars

Jonas Fransson | drums

