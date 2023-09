Thess: haben ihren neuen Song „Empty Pre Loco 2“ veröffentlicht

Thess ist eine neuseeländische Heavy-Metal-Band, die sich auf Heavy Metal, melodische, progressive und experimentelle Musik spezialisiert hat. Thess New Zealand wurde im Sommer 1997 gegründet und besteht zum größten Teil aus drei Mitgliedern: Paul – Schlagzeug, Craig – Bass und Peter – Gitarre. Seit Kurzem ist er sein langjähriger Freund JJ am Gesang. Thess New Zealand hat es sich zur Aufgabe gemacht, Musik zu schaffen, die sowohl inspiriert als auch, bewegt der, Zuhörer. Ihre Musik ist eine Kombination aus traditionellem Metal und modernen Techniken, die auf eine einzigartige Weise miteinander vermischt werden, die nur bei Thess zu hören ist. Wir streben danach, einen Sound zu schaffen, der sowohl kraftvoll als auch emotional ist und die Grenzen dessen verschiebt, was Metal-Musik sein kann. Mit Liedern, die zwischen sechs und zwölf Minuten lang sind und auf G gestimmt sind, bietet es den Hörern hoffentlich etwas anderes.

Hier gibt es direkt den neuen Song Empty Pre Loco 2: